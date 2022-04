Na Slovensku by malo byť podľa nových pravidiel dostupných až 98 percent liekov a pacienti by sa mali ľahšie dostať aj k drahším inovatívnym liekom. Na konferencii ITAPA Health&Care 2022 to uviedol štátny tajomník rezortu zdravotníctva Róbert Babeľa.

Nové podmienky určuje novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorá uvoľňuje prahové hodnoty pri drahých liekoch a nastavuje jasné transparentné pravidlá, aby nové lieky mohli do systému vstúpiť jednoduchšie a rýchlejšie. Ako upozornil Babeľa, rezort bude monitorovať klinický prínos lieku pre pacienta.

Súčasný stav je podľa odborníkov netransparentný, nesystémový a v mnohých prípadoch nespravodlivý, keďže drahšie inovatívne lieky sa uhrádzajú najmä systémom výnimiek. „Systém je tak pokrivený a netransparentný, že pre mnohé farmaceutické firmy sa mohol javiť vstup do výnimkového režimu ako bonus,“ povedal Babeľa.

Upresnil, že dnes sa cez výnimky financuje približne 55 mil. eur, z toho 60 až 70 percent pripadá na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Rezort zdravotníctva plánuje s VšZP a ďalšími aktérmi rokovať aj o zriadení pilotného inovatívneho fondu, ktorý umožní vstup inovatívnych liekov na trh bez toho, aby fungovali výnimky na financovanie drahších liekov.