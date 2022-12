Na Slovensku otvorili po dlhých rokoch prvý detenčný ústav pre psychicky chorých väzňov (video+foto)

Prvý detenčný ústav na Slovensku je otvorený. Vznikol v obci Hronovce v okrese Levice a má kapacitu 75 pacientov. Priestory vo štvrtok spoločne otvorili minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a minister spravodlivosti Viliam Karas.

Nový detenčný ústav predstavuje riešenie na dlhodobý problém justície a zdravotníctva, ktorý sa týka humánneho a bezpečného pristupovania k duševne chorým pacientom, ktorí nie sú bezpeční pre svoje okolie. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Vhodné prostredie

Podľa odborníkov je v prípade duševne chorých pacientov dôležité zohľadniť aj medicínsky prístup a vytvorenie vhodného prostredia pre liečbu.

„Nestačí ich len izolovať od spoločnosti. Detenčný ústav bude preto unikátnym zdravotníckym zariadením, nakoľko bude poskytovať dôstojnú starostlivosť tým pacientom, ktorí trpia duševnými chorobami, pre čo predstavujú riziko pre spoločnosť,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

MZ SR uvádza, že ak by v detencii nebolo možné poskytovať ústavnú zdravotnú starostlivosť, tak by to znemožnilo liečebný charakter zariadenia. V takom prípade by išlo len o izoláciu ľudí, ktorí trpia duševnými poruchami.

„Definovanie poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti osobám umiestneným v detencii je nevyhnutným predpokladom pre pravidelné podávanie liekov, kontinuálne poskytovanie ďalších zdravotníckych diagnostických a terapeutických výkonov, ako napríklad elektrokonvulzívna liečba, falopletyzmografia, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, či adekvátne vedenie zdravotnej dokumentácie,“ dodalo MZ SR.

Vytvorenie novej legislatívy

V ústave bude zamestnaných 90 zdravotníckych a nezdravotníckych zamestnancov a tiež 79 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Personál sa bude postupne navyšovať podľa potreby. MZ SR informovalo, že investičné a projektové náklady boli vyčíslené na sumu približne 23 miliónov eur, pričom náklady na vybavenie ústavu stáli takmer 1,2 milióna eur.

„Rezort zdravotníctva v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou, zástupcami ministerstva spravodlivosti a Zboru väzenskej a justičnej stráže musel vytvoriť aj novú legislatívu. Právna úprava komplexne určuje rozsah a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti osobám v detencii v rámci osobitného liečebného režimu, ktorý bude zabezpečený detenčným ústavom alebo detenčným ústavom pre mladistvých,“ vysvetlilo MZ SR a dodalo, že sa v súvislosti so vznikom ústavu realizujú všetky potrebné úkony, ktoré zabezpečia jeho sprevádzkovanie.

„Potrebné bolo uvedenie priestorov do prevádzky, ďalej aj povolenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v ústave a zabezpečenie personálu ústavu. V zmysle Plánu obnovy a odolnosti sa bude druhé detenčné zariadenie budovať pri Psychiatrickej nemocnici v Kremnici,“ uzavrelo MZ SR s tým, že dva detenčné ústavy by zatiaľ mali pokryť potreby takýchto pacientov.