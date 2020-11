Celoplošné testovanie na Slovensku bude mať ďalšie tri kolá

Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na ochorenie COVID-19. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý na brífingu informoval o výsledkoch rokovania Ústredného krízového štábu. Testovanie štáb schválil, použije sa naň osem miliónov antigénových testov.

„Určite tento víkend nestíhame. Reálne to vieme organizačne urobiť od 6. decembra, to sú vlastne tri víkendy do Vianoc, aby sme už na Vianoce ľudí nerušili a mohli sme mať ako tak normálne Vianoce,“ povedal Matovič s tým, že konkrétnejšie informácie povedia v najbližších dňoch.

Priebeh testovania sa bude musieť podľa predsedu vlády modifikovať vzhľadom na zmeny klimatických podmienok. Prvé kolo by malo byť celoplošné, „aby sme zistili situáciu v jednotlivých okresoch“. Potom bude testovanie v problematických obciach a mestách.

Žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci sa zatiaľ do škôl nevrátia. Premiér zároveň povedal, že s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) skúsia prísť v najbližších dňoch s návrhom, aby sa žiaci mohli do škôl vrátiť čo najskôr, a to na posledné dva týždne. Podrobnosti zatiaľ nespresnil.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti informoval, že Írsko sa stáva menej rizikovou krajinou. „Bohužiaľ opačný trend zaznamenalo Grécko, ktoré sa, naopak, preraďuje medzi rizikové krajiny,“ doplnil Klus.