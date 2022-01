Na Slovensku skokovo pribúda počet infikovaných. Sme pripravení, upokojuje verejnosť Lengvarský

aktualizované 26. januára 15:17

Na Slovensku vysoko prevláda variant omikron, uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po rokovaní vládneho kabinetu. Poukázal na to, že kým v súčasnosti Slovensko eviduje denne 8 500 prípadov, minulý týždeň to bolo len 3 600.

Počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach klesá na 1 500 s tým, že zostupný charakter pociťujú aj pri liečbe pacientov, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu. Slovensko zaznamenalo viac ako dvojnásobný nárast sedemdňovej incidencie.

Nemocnice sa pripravujú na nápor

Vlna omikronu na Slovensku rastie prakticky všade a až strojnásobenie počtu nových prípadov evidujú až v 14 okresoch. Najhoršia situácia prevláda v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Stropkov a Dunajská Stredu, kde za posledných sedem dní boli pozitívne testované až dve percentá obyvateľstva. Počet výjazdov vozidiel záchrannej zdravotnej služby ku COVID pacientom mierne stúpol.

Nápor na nemocnice šéf rezortu zdravotníctva zatiaľ neeviduje s tým, že zdravotnícke zariadenia sa v súčasnosti pripravujú na tlak v testovaní a aj na prípravu triážnych stanov. „Sme pripravení na to, čo nás čaká, naše prognózy sa napĺňajú,“ dodal Lengvarský.

Posilňujúca dávka vakcíny je kľúčová

Epidemiológ z Inštitútu zdravotných analýz Martin Pavelka uviedol, že najčastejšími príznakmi omikronu sú bolesť hrdla, svalov, ďalej teplota, kašeľ, hnačka a horúčka. Zriedkavejšími príznakmi sú slabosť, zmena vedomia, bolesť hlavy, strata chuti, dýchavičnosť a upchatý nos.

Zdôraznil, že tretia dávka je v prostredí šíriaceho sa omikronu dôležitá. Poukázal na to, že ochranný efekt tretej dávky dosahuje takmer 97 % a každá štvrtá osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 je v riziku opätovnej nákazy.

Tretina osôb podľa neho pociťuje jeden z príznakov aj po šiestich mesiacoch a pokiaľ pacient prekonal ťažký priebeh ochorenia pociťuje pokles kognitívnych schopností, ktorý by v IQ teste predstavoval prepad o 7 bodov.