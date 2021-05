Na termín očkovania proti COVID-19 čakajú desaťtisíce Slovákov, analytici vypočítali zaočkovanosť populácie

V čakárni na očkovanie je k utorku 220-tisíc ľudí a priebežne sa plní. Na najbližšie dni majú pridelený termín ďalšie desaťtisíce ľudí. Ako uviedli odborníci združení v projekte Dáta bez pátosu, pri optimistickom pohľade bude do konca júna stále koho očkovať a veľmi pravdepodobne sa bude čakať v rade – čakárni.

Stihnúť by to mali za 25 dní

Na druhú dávku AstraZeneca by sa malo v júni dostaviť viac ako 150-tisíc ľudí zaočkovaných medzi stredom marca a stredom apríla. Na druhú dávku vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech alebo Moderny by mali ísť všetci, ktorí dostali prvú dávku v máji.

Už teraz je to za 16 dní spolu 350-tisíc ľudí a veľmi pravdepodobne to bude za celý máj 600 až 700-tisíc ľudí. V júni by tak malo dostať druhú dávku viac ako 750-tisíc osôb. Pri súčasnom tempe 30-tisíc dávok za deň by sa to malo stihnúť za 25 dní.

Najlepšie sú na tom sedemdesiatnici

Analytici vedia na základe publikovaných dát predpokladať aj zaočkovanosť v jednotlivých vekových kategóriách. Z vekovej skupiny nad 60 rokov je zaočkovaných takmer 60 %, najlepšie je na tom skupina sedemdesiatnikov, pri ktorých je to 68 %.

Zároveň sa postupne, ale pomaly zvyšuje zaočkovanosť v kategórii nad 80 rokov, ktorá je aktuálne na 57 %. „Nad 16 rokov máme zaočkovanú už takmer tretinu populácie. Celkovo sme na 26 % zaočkovanej populácie,“ dodali odborníci.