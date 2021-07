Na viacerých miestach vás zaočkujú aj bez registrácie, stačí prísť do očkovacieho či nákupného centra

Počet ľudí zaočkovaných druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku čoskoro prekročí dva milióny. Okrem prihlásenia sa cez registráciu ponúkajú vyššie územné celky aj možnosť využiť očkovanie bez registrácie.

Záujemcom stačí iba prísť do očkovacieho centra a dať sa zaočkovať. Očkuje sa aj v niektorých nákupných centrách. Informovala o tom v tlačovej správe Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR. Samosprávy o týchto možnostiach informujú na svojich internetových stránkach a sociálnych sieťach.

Ministerstvo pripomína, že očkovanie je jedinou ochranou proti ochoreniu v prostredí šíriaceho sa delta variantu.

„Podiel zaočkovaných ľudí výrazne ovplyvní tretiu vlnu pandémie na Slovensku,“ upozorňuje rezort . Verejnosti pripomína, aby využili možnosť dať sa zaočkovať bez registrácie a ochránili tak seba, aj svojich blízkych proti ochoreniu COVID-19 ešte počas víkendu.

Bratislavský kraj

V najbližších dňoch sa bude bez pozvánky očkovať na viacerých miestach Slovenska. V rámci Bratislavského kraja to bude vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VKOC) v Národnom futbalovom štadióne, a to v nedeľu 1. augusta od 17:00 do 20:00.

Prísť môžu dospelí aj deti od dvanásť rokov, očkovať sa bude vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Trnavský kraj

Trnavský samosprávny kraj ponúka možnosť zaočkovať sa v obchodných domoch Tesco v Galante a Hlohovci v sobotu 31. júla od 10:00 do 17:00, podávať budú jednodávkovú vakcínu Janssen záujemcom od 18 rokov (vrátane). Očkovať sa bude v rovnaký deň aj v Tescu v Hlohovci.

Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Skalici budú v sobotu od 8:00 do 10:00 preočkovávať druhou dávkou vakcíny AstraZeneca. Následne do 14:00 budú podávať vakcínu Pfizer/BioNTech záujemcom od 12 rokov. Rovnakou vakcínou budú očkovať v nedeľu od 8:00 do 13:00 aj v očkovacom centre na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, a to ľudí od 16 rokov.

V krajskom meste v Trnave bude v nedeľu otvorené veľkokapacitné očkovacie centrum v športovej hale Družba. Od 7:00 do 12:00 budú očkovať záujemcov od 18 rokov vakcínou Moderna, následne do 17:00 vekové kategórie od 16 rokov vakcínou Pfizer/BioNTech.

Nitriansky kraj

V rámci Nitrianskeho kraja sa bude očkovať v sobotu vo VKOC Šaľa od 8:00 do 13:00, kde budú podávať druhú dávku vakcíny. V tento deň je aj posledným na preočkovanie tých, ktorým bola podaná podaná 1. dávka očkovacej látky Moderna.

Od 13:30 do 15:00 sa už bude očkovať vakcínou Janssen, pričom počet voľných miest je 150. Záujemcovia sa môžu na očkovanie zaregistrovať aj prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Agel SK, kde si vyberú presný čas očkovania a bude im zaslaná SMS s ich termínom. Očkovať sa bude aj vo VKOC Nových Zámkoch, v sobotu od 12:00 do 15:30.

Trenčiansky kraj

Trenčiansky samosprávny kraj spustí očkovanie na zimnom štadióne v Prievidzi v sobotu o 8:00 na zimnom štadióne, pokračovať bude do 17:00. Očkovať tam budú aj deti od 12 rokov. Výstavisko v Trenčíne bude pre záujemcov otvorené v nedeľu od 8:00 do 17:00.

Banskobystrický kraj

V Banskobystrickom samosprávnom kraji sa bude očkovať priamo v Banskej Bystrici v budove bývalého súdu, a to v sobotu od 9:00 do 13:00 a v nedeľu od 14:00 do 18:00. Podávať budú vakcínu Pfizer/BioNTech, a to aj deťom a tiež druhú dávku AstraZeneca.

Rovnaké vakcíny budú podávať aj v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom v sobotu od 9:00 do 15:30.

Žilinský kraj

Mobilný očkovací tím Žilinského samosprávneho kraja očkuje v regióne v piatok a pokračovať vo výjazdoch bude počas týždňa.

Navštívia obce Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Rudinská, Radôstka, Belá, Rabčice, Mútne, Ochodnica, Krásno nad Kysucou, Veľká Čierna (Malá Čierna) a Jasenové. Viac informácií ponúka kraj na svojej internetovej stránke.

Košický kraj

Košický samosprávny kraj bude ponúkať možnosť zaočkovať sa aj počas festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. Očkovací autobus bude otvorený v sobotu aj v nedeľu. Aj naďalej pokračuje očkovanie vo VKOC Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves.

Prešovský kraj

Mobilné očkovacie jednotky Prešovského samosprávneho kraja budú počas víkendu očkovať v dvoch nákupných centrách. V Prešove v centre Eperia Shopping Mall a v Poprade v OD Max.

Obe miesta budú pre záujemcov otvorené v nedeľu od 10:00 do 18:00, očkovať sa tam bude Janssenom. Zároveň bude pokračovať aj očkovanie vo veľkokapacitných centrách Prešov, Poprad, Humenné a Bardejov.