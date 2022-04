Na východe Slovenska má vyrásť nová nemocnica, z plánu obnovy by na ňu išlo zhruba 70 miliónov eur

Sieť nemocníc Svet zdravia sa plánuje uchádzať o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, vďaka ktorým by mohla v Humennom vyrásť nová nemocnica regionálneho typu, ktorá by rozšírila kapacity existujúceho zdravotníckeho zariadenia. Predpokladaná výška investície je približne 70 miliónov eur.

Ako informovala hovorkyňa siete nemocníc Svet Zdravia Jana Fedáková, v súčasnosti pracujú na príprave štúdie uskutočniteľnosti, ktorá by mala byť finalizovaná v máji tohto roka a zároveň pripravujú žiadosť o posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predloženie projektu na Ministerstvo zdravotníctva SR plánujú na 14. apríla. Investícia musí byť realizovaná najneskôr do 30. júna 2026.

Budova bude mať štyri podlažia

V pláne je podľa Fedákovej výstavba štvorpodlažnej budovy, ktorá by ponúkla priestory pre nový urgentný príjem, pre oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti s 23 lôžkami a päť nových operačných sál.

Nová budova vytvorí zázemie aj pre pôrodnicu novej generácie vrátane gynekologického, pediatrického a neonatologického programu. Nemocnica by poskytovala tiež komplexnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť.

Kvalitná a dostupná starostlivosť

Celkovo vytvorí v nemocnici 279 nových lôžok, ktoré doplnia časť pôvodného lôžkového fondu, a otvoriť v nej plánujú 15 nových ambulancií.

„Na Slovensku je bezprecedentný balík z Plánu obnovy a odolnosti, kde sa bude rozdeľovať miliarda eur na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc. Z pohľadu prekrývania so schválenou optimalizáciou siete nemocníc nám práve v Prešovskom samosprávnom kraji dáva zmysel, aby sme vedeli do budúcnosti poskytovať kvalitnú a dostupnú starostlivosť pre pacientov z kraja,“ vysvetlila zámer projektu projektová manažérka Svet zdravia Miriama Letovanec.

Vzorom je nemocnica v Michalovciach

Informatívna správa o vízii novej nemocnice bola súčasťou pondelkového rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Župa je menšinovým akcionárom spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. Podľa predsedu PSK Milana Majerského môže byť nová nemocnica v Humennom motorom pre rozvoj zdravotnej starostlivosti v kraji.

„Nás teší, že bude toto zdravotnícke zariadenie zveľadené komplexne novou budovou a novým vybavením, aj keď je to, samozrejme, podmienené získaním financií. Malo by to byť po vzore michalovskej nemocnice vybudovanej pred pár rokmi, ktorá bola hodnotená ako jedna z najmodernejších na Slovensku,“ uviedol Majerský.

Humenská nemocnica má 474 zamestnancov. V roku 2021 uskutočnila na 308 lôžkach 8 534 hospitalizácií.