Na zmenu zdravotnej poisťovne ostáva už len pár dní. Výhody môžete získať aj pri teste na COVID-19

Zdravotnú poisťovňu môžete zo zákona zmeniť len raz ročne – najneskôr do konca septembra. Na rozhodnutie tak máte už iba necelý mesiac.

Každá zo zdravotných poisťovní sa snaží zaujať viacerými benefitmi. Zisťovali sme, čo môžu získať Slováci, ktorí uvažujú nad prepoistením.

Dôvera ponúka 34 benefitov

„Našim poistencom ponúkame 34 benefitov, ktoré stále vylepšujeme a dopĺňame podľa toho, čo najviac potrebujú. Aj v tomto roku môžu naši poistenci využiť príspevok na zubné ošetrenia a dentálnu hygienu až do výšky 100 eur, pričom od budúceho roka to bude až do 150 eur,“ informoval PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

Medzi najobľúbenejšie výhody podľa neho dlhodobo patrí aj možnosť získať späť doplatky za lieky. „Novinkou od budúceho roku je zvýšenie sumy na vrátenie doplatkov z 200 eur až na 300 eur (pre deti do 18 rokov veku, ich matky a otcov),“ doplnil.

Grantový program Bojovníci za zdravie

Dôvera tiež rodičom, ktorí svoje novorodené dieťa poistia v Dôvere, ponúka BabyBox v hodnote 50 eur.

Poistenci tiež majú možnosť zapojiť sa do grantového programu Bojovníci za zdravie a získať príspevok na zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je bežne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Test na protilátky proti koronavírusu

Novinkou pre poistencov Dôvery je tiež možnosť bezplatne absolvovať test na prítomnosť protilátok na koronavírus pri absolvovaní preventívnej prehliadky u všeobecného lekára.

„V prípade, že poistenci nemôžu využiť testovanie pri preventívnej prehliadke, máme pre nich zľavu 25 percent na kúpu testu, na základe ktorého sa dozvedia, či prišli s vírusom do kontaktu, a teda, či majú vytvorené protilátky, ktoré ich potenciálne ochránia pred ochorení Covid-19,“ doplnil Štepianský.

Zdravotná poisťovňa Dôvera momentálne eviduje 1,623 milióna poistencov.

Ilustračné foto: SITA (AP Photo/Damian Dovarganes)

Union prispieva na dentálnu starostlivosť

„Ako prvá zdravotná poisťovňa sme priniesli benefit ,100 eur na zuby‛, v ktorom prispievame na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu deťom aj dospelým. Tento benefit je možné využiť bez obmedzenia, a to jednorazovo alebo postupne v ľubovoľnom období. Ak dávame 100 eur na zuby, tak tam nie sú žiadne hviezdičky alebo poznámky pod čiarou – jednoducho každý má tú svoju ,stovku‛,“ uviedla k benefitom hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Ako doplnila, ďalším benefitom je úhrada doplatkov za lieky a dietetické potraviny v neobmedzenej výške pre deti do 18 rokov.

Podpora mladých rodín

Union sa tiež zameriava na mladé rodiny s bábätkami. „Ako jediná poisťovňa hradíme služby pôrodných asistentiek, poskytujeme príspevok vo výške 30 eur na nákup novorodeneckých potrieb, prispievame ďalších 30 eur na kurz plávania s bábätkami a zapožičiavame monitor dychu Nanny s bezplatnou inštaláciou priamo doma, ktorý môže bábätku zachrániť život,“ spresnila hovorkyňa.

Najkratšie čakacie doby na operácie

K benefitom tiež patrí najširšia zmluvná sieť lekárov, ktorá poistencom garantuje vynikajúcu dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zrušenie finančných limitov u špecialistov.

„Máme najkratšie čakacie doby na operácie a na vyšetrenia MR a CT. Preplácame 95 percent žiadostí o lieky na výnimky a hradíme napríklad aj nákladnú inovatívnu rádionuklidovú liečbu rakoviny. Vo vybraných zdravotníckych zariadeniach je možné objednať sa na Extra hodinu vyhradenú len pre poistencov Unionu,“ vysvetlila hovorkyňa.

Príspevky na očkovanie či test potravinovej intolerancie

Poistencov však môžu zaujať aj príspevky na rôzne nepovinné očkovania až do výšky 50 percent z uhrádzanej sumy.

Výhodou je príspevok 70 eur na test potravinovej intolerancie a pre poistencov nad 50 rokov aj možnosť bezplatne absolvovať test mentálneho zdravia.

Zľava na test COVID-19

Poistencov, ktorí pravidelne chodia na preventívne prehliadky, poisťovňa odmeňuje poukážkami na nákup a zaujímavý benefit ponúka aj k testovaniu na COVID-19 vo vybraných laboratóriách, kde majú poistenci nárok na zľavu z poplatku za PCR test. Samoplatcovia ho môžu absolvovať za 48 eur.

Od prvého januára 2020 má zdravotná poisťovňa Union viac ako 570-tisíc poistencov.

VšZP vytvorila program benefitov pre celú rodinu

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa podľa jej hovorcu Mateja Neumanna dlhodobo profiluje ako zdravotná poisťovňa so zameraním na prevenciu. „Túto profiláciu sme v roku 2020 podporili oveľa razantnejšie ako v minulosti. O priazeň klientov sa uchádzame unikátnym programom benefitov pre celú rodinu, v rámci ktorého budú môcť verní i noví poistenci od 1. januára 2021 čerpať z Peňaženky zdravia dodatočný finančný príspevok až do výšky 800 eur ročne na zdravotnú starostlivosť podľa vlastného výberu, napríklad na okuliare, lieky, zuby, očkovanie a inú prevenciu,“ uviedol.

Podľa Neumanna je VšZP zazmluvnená s vyše 11-tisíc poskytovateľmi ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú pre poistencov garanciou, že sa k zdravotnej starostlivosti dostanú vždy, keď ju budú potrebovať, a to na celom Slovensku a počas celého roka.

Najväčší objem finančných prostriedkov

„VšZP dlhodobo vynakladá najviac finančných prostriedkov na jedného poistenca zo všetkých zdravotných poisťovní, vlani to bolo až 1 087 eur,“ informoval Neumann s tým, že VšZP má ako najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku k dispozícii najväčší objem finančných prostriedkov.

„Vďaka ich efektívnemu vynakladaniu sa dokáže spoľahlivo postarať aj o pacientov s najvážnejšími diagnózami. Našimi poistencami je napríklad 204 z celkového počtu 207 hemofilikov na Slovensku a liečba nášho najnákladnejšieho poistenca presiahla vlani sumu 680-tisíc eur,“ doplnil.

Podpora unikátnych zdravotných výkonov a operácií

VšZP sa tiež na trhu snaží profilovať ako líder v podpore najmodernejších liečebných postupov a technológií.

„Spolupracujeme nielen so špičkovými zdravotníckymi zariadeniami u nás, ale i s renomovanými klinikami v zahraničí, kde našim poistencom financujeme aj unikátne zdravotné výkony a operácie. VšZP ako prvá zdravotná poisťovňa na Slovensku v záujme záchrany nenarodeného dieťaťa a jeho zdravého vývoja schválila svojej poistenke vnútromaternicovú operáciu rázštepu chrbtice plodu. Náš poistenec bol prvým pacientom, ktorý dostal liečbu na báze protónu, a prvým pacientom v strednej Európe, ktorému zachránilo život umelé srdce, bol taktiež poistenec VšZP. Najväčšia zdravotná poisťovňa ako prvá zaviedla systém komplexnej starostlivosti o pacientov v bdelej kóme,“ opísal hovorca VšZP.

Ilustračná fotografia. Foto: Gettyimages

Komplexná liečba morbídnej obezity

Dospelým poistencom po vyčerpaní konzervatívnych možností liečby uhrádza VšZP komplexnú liečbu morbídnej obezity, ktorá zahŕňa okrem operačného zákroku aj poradenstvo psychológa a služby ďalších špecialistov pred zákrokom i po jeho vykonaní.

Prístup k najmodernejšej diagnostike rakoviny

Tohtoročnou novinkou pre pacientov s rakovinou poistených vo VšZP je „prístup k najmodernejšej molekulárnej diagnostike, ktorá im zabezpečí včasnú vysokoúčinnú terapiu na mieru podľa typu nádoru, a teda lepšiu kvalitu života v porovnaní s klasickou liečbou nádorového ochorenia.“

Diagnostika chrípky a koronavírusu

Poistenci VšZP tiež majú nárok na kompletnú diferenciálnu diagnostiku, vďaka ktorej bude môcť lekár v čase chrípkovej sezóny odlíšiť, či je pacient nakazený chrípkou alebo koronavírusom.

Darcovia krvi majú viaceré výhody

Výhody môže čerpať aj pravidelní darcovia krvi, ktorí majú napríklad nárok na špeciálne zľavy na kúpeľné a wellness pobyty, masáže, cvičenia, tréningy, ale napríklad aj dioptrické alebo slnečné okuliare.

„Okrem zdravotných benefitov sa naši poistenci dostanú výhodnejšie aj k zaujímavým tovarom a službám súvisiacim so zdravím a jeho prevenciou. Poskytujeme im celý rad zliav, ktoré sme pre nich dohodli celoplošne alebo na regionálnej úrovni,“ dodal Neumann.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) evidovala k 27. augustu takmer tri milióny poistencov.