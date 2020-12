Nadávky sú ich dennou rutinou. Lekári a sestry z urgentného príjmu musia čeliť aj fyzickým útokom

Prácu lekárom a zdravotným sestrám v čase pandémie nezávidí asi nikto, avšak ich život v nemocniciach je náročný aj mimo nej. Pacienti od nich vyžadujú profesionalitu a ľudský prístup, pritom často nie sú sami schopní prejaviť základnú slušnosť či vďačnosť.

Hovorí o tom vedúca sestra na urgentnom príjme v levickej nemocnici Katarína Mačuhová. „Byť zdravotníkom na urgente je oveľa náročnejšie ako na iných oddeleniach, pretože skoro každá služba ma niečím novým prekvapí,“ priznáva.

Práca na urgentnom príjme je mimoriadne náročná. Zdravotnícky personál denne prichádza do styku nielen s ochoreniami a úrazmi, ktoré treba okamžite správne diagnostikovať a liečiť, ale často aj s nepríjemným správaním pacientov či dokonca agresiou.

Každá služba prekvapí

Mačuhová na svojej pozícii pôsobí 16 rokov. Ako sama hovorí, počas nich na urgentnom príjme zažila množstvo nečakaných aj nepríjemných situácií. Často súvisia s tým, že pacienti musia na ošetrenie čakať dlhšie, keď príde záchranná služba, ktorú musia uprednostniť.

„Riešime to s pokojom, vysvetlíme situáciu, že záchranka má prednosť pred všetkými a že ich hneď, ako to bude možné ošetríme. Niektorí to pochopia, ale stane sa aj to, že napriek vysvetleniu situácie sú agresívni,“ vysvetľuje Mačuhová.

Omamné látky

Problém nastáva aj pri pacientoch, ktorí sa na urgentnom príjme objavia pod vplyvom omamných látok. Nedeje sa to len počas víkendov, ako by si mnohí mohli myslieť, ale, naopak, takmer každý deň.

„Mne osobne sa stalo, že prišla pacientka okolo deviatej večer, mala reznú ranu nad obočím a tvrdila, že ju napadol priateľ. Bola ošetrená a spokojne po ošetrení odišla,“ opisuje hlavná sestra.

Okolo druhej nadránom Mačuhovej niekto zaklopal na dvere, tak otvorila a v tom momente videla, ako sa na ňu tá istá pacientka zahnala rukou, ledva sa stihla uhnúť. „Vykrikovala, že to zranenie sme jej spôsobili my, tu na urgente, zavolala aj políciu,“ dodala Mačuhová.

Rekordéri v počet návštev

Osobitnú skupinu tvoria tí, ktorí urgentní príjem zneužívajú. Už podľa názvu je zrejmé, že na urgentný príjem patria pacienti, ktorí pociťujú náhle zdravotné ťažkosti, s ktorými nie je možné čakať na nasledujúci deň k lekárovi.

Niektorí ľudia napriek tomu navštívia „urgent“ aj dvakrát do týždňa, iní dokonca každý druhý deň. „Pacientka nám odpovedala napríklad na otázku, prečo doobeda nešla na chirurgickú ambulanciu, že čakala na manžela, kým príde z práce,“ hovorí vedúca sestra.

Najčastejšie sa výhovorky týkajú práce či dlhého čakania u špecialistov. Aj tí si však s pacientmi užijú svoje. Špecifickú pozíciu majú napríklad rádiológovia, ktorí musia byť k dispozícii stále, aj pre potreby urgentného príjmu.

Tisíce vyšetrení mesačne

„Mesačne urobíme na RTG cca 2 730 vyšetrení, na CT cca 1 650 vyšetrení a na ultrasonografe cca 1 000 vyšetrení,“ opisuje primárka rádiodiagnostického oddelenia z Nemocnice AGEL Zvolen Valentína Rusenková.

Rádiológovia patria k najžiadanejším odborníkom v každom zdravotníckom zariadení. Ide preto o veľmi perspektívne, ale aj veľmi technicky a odborne náročné povolanie.

Na rádiologických oddeleniach pracujú spoločne lekári špecialisti, rádiologickí technici a fyzici. Doktorka Rusenková v tejto oblasti praxuje 22 rokov a za ten čas zažila rôzne zvláštne situácie.

Žiletky v žalúdku

„Videla som neobvyklé predmety na rtg snímkach a v CT obraze, či už to boli žiletky v žalúdku alebo najrôznejšie predmety v tráviacej sústave,“ opisuje tie najhoršie nálezy Rusenková.

Vyšetrovala tiež pacientov s bodnými a strelnými poraneniami, ešte stále s prítomnosťou projektilov v tele alebo naopak ľudí, ktorí sa o svojom tele naučili niečo nové.

„Veľakrát sa stalo, že sme pri vyšetreniach náhodne zistili atypické umiestnenie orgánov, ako napríklad lokalizáciu pečene na ľavej strane, o čom sami pacienti netušili,“ dodáva na záver s úsmevom Rusenková.