Nádorové bujnenie skúšali zastaviť pomocou vitamínu C. Účinok vedcov absolútne prekvapil

Znie to fascinujúco, ale niektoré druhy rakoviny by mohla poraziť aj obyčajná kyselina askorbová, teda vitamín C, ktorý patrí k najčastejšie užívaným vitamínovým doplnkom.

Podporuje činnosť imunitného systému, ale je tiež nevyhnutnou zložkou živín, ktoré potrebujú zdravé cievy, kosti, svaly či koža. Podľa výskumníkov z Akadémie vied (AV) ČR by vitamín C mohol pomáhať aj pri liečbe zriedkavých nádorov nadobličiek.

Inhibítor nádorových buniek

Niektoré typy týchto nádorov sa „absolútne neznesú so známou kyselinou askorbovou alebo vitamínom C,“ uvádza avcr.cz.

Vedci zistili, že tzv. feochromocytýmy a paragangliómy (nádory PCPG) s konkrétnymi génovými mutáciami veľmi silno reagujú na kyselinu askorbovú. Nádorové bunky PCPG produkujú viac železa a kyslíka, vďaka čomu po kontakte s kyselinou askorbovou dochádza k potlačeniu ich rastu a likvidácii, vysvetlil Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu AV ČR.

Vedci dúfajú, že nové zistenie otvorí cestu úplne novým spôsobom terapie zriedkavých nádorov nadobličiek.

Na objave spolupracoval medzinárodný tím vedcov vrátane odborníkov z laboratória Biotechnologického ústavu AV ČR v centre BIOCEV.