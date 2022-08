Najčastejšie dôvody zlyhania v spálni – zbavte sa ich raz a navždy!

Poznáte ten pocit? Chystáte sa do akcie, keď tu zrazu vás zradí to, čo by ste najmenej čakali – vlastné telo. Vaše vzrušenie z ničoho-nič pohasne ako sviečka vo vetre a kým ešte pred malou chvíľou ste mali tvrdý penis, zostal z neho iba mäkkýš. Ak sa partner vzrušil a náhle jeho erekcia opadla, je viac ako pravdepodobné, že nejde o žiadne fyziologické príčiny – jednoducho zaúradovala psychika.

Jednorazovo sa to môže stať každému, najmä vplyvom vonkajších okolností, ktoré môžu narušiť sústredenie alebo schopnosť naplno vnímať sexuálne vzrušenie. Nie každé zlyhanie v sexe musí hneď znamenať erektilnú dysfunkciu. Niekedy sa za zlyhaním v posteli môže ukrývať väčšie množstvo alkoholu či krátkodobý stres. Na druhú stranu, ak sa vám toto stáva častejšie, váš problém by ste nemali bagatelizovať. Kedy by ste teda mali spozornieť?

Kedy zistím, že mám problém?

Najskôr sa problémy s nástupom erekcie opakujú len sporadicky. Postupom času sa môže váš problém opakovať častejšie a môže prísť nielen k poruchám vzniku erekcie, ale aj k jej slabému udržaniu. Doba erekcie sa skracuje a kvalita stoporenia sa znižuje. Zlyhanie v posteli dokáže mužovi poriadne podlomiť sebavedomie. Slabá alebo žiadna erekcia znemožňuje užívať si pohlavný styk pre oboch partnerov.

Poruchy erekcie však nie sú náhodné a takmer vždy je celkom presné identifikovať ich príčiny. Dôvodov ich vzniku môže byť hneď niekoľko. Skôr, než si ich rozpíšeme a vysvetlíme – poďme si povedať niečo viac o erekcii a o tom, keď naše telo funguje bez problémov.

Typy erekcie

Erekcia a teda stoporenie penisu nastáva ako prirodzená reakcia tela na sexuálne dráždivý podnet, ktorý môže byť spôsobený priamou stimuláciou penisu alebo vďaka psychickej stimulácii (sledovanie porna, erotické predstavy).

K psychickej stimulácii vás okrem dráždenia dotykom môže zaviesť predstavivosť, emócie, prípadne sluchový, čuchový či vizuálny podnet v okolí. Jej príbuzným je aj nočná erekcia, ktorá sa dostaví v spánku vďaka podvedomým procesom. Hoci je výsledok vždy rovnaký, naše telo k nemu môže dospieť prostredníctvom rôznych biologických ciest.

Všetky majú však jedno spoločné – pre úspešnú a trvalú erekciu je nutný funkčný nervový a neporušený cievny systém, ktorý regulujú hormóny. V spoločnej súhre tak umožňujú zvýšenie prietoku krvi v penise, zároveň sa pri jeho vzpriamení a predĺžení zväčší aj priemer močovej trubice, ktorá zasa umožní pohodlnejšiu a rýchlejšiu cestu spermiám na svetlo sveta. Preto ak nastane problém niekde tu, môže už ísť o príčinu erektilnej dysfunkcie, ktorú treba riešiť.

Keď to nejde – príčiny erektilnej dysfunkcie

O erektilnej dysfunkcii hovoríme vtedy, keď neschopnosť dosiahnuť či udržať stoporenie penisu pretrváva minimálne 3-6 mesiacov. Erekcia je proces, na ktorom sa podieľa viacero faktorov: mozog, emócie, hormóny, nervy, cievy či svaly. V prípade, že problém začína byť pravidelný, treba hľadať príčinu. Pri nefunkčnom pohlavnom úde môže ísť o viac, než len narušenie spokojného sexuálneho života. Keď váš penis prestane poslúchať, môže ísť aj o dôsledok vážnejšieho ochorenia, ktoré je nutné liečiť (vysoký tlak, ochorenie obličiek, cukrovka a pod.).

Najviac zo všetkého súvisí kvalita stoporenia penisu s fungovaním cievnej sústavy a srdca. Problémy s pumpovaním krvi do ciev, či problémy s udržaním krvi v toporivých telieskach ako aj nedostatočný prietok krvi do penisu a problémy so srdcom – to všetko môže mať za následok to, že erekciu nedosiahnete alebo neudržíte. Rovnako tak aj kolísanie krvného tlaku má vplyv na kvalitu erekcie.

K problémom súvisiacim so zlyhaním v posteli tiež môže súvisieť zlý životný štýl a životospráva – nadmerná konzumácia alkoholu, minimum pohybu, fajčenie, nezdravá strava. Toto všetko sú faktory, ktoré majú podiel na tom, v akom stave je váš organizmus. Fajčiari majú napríklad až dvojnásobné riziko problémov s erekciou. Zlá životospráva sa môže odraziť na nadváhe, zdraví tráviacej a nervovej sústavy a v neposlednom rade aj na erekcii.

Ak pracujete príliš veľa a často, nedoprajete si oddych a kvalitný spánok, môže vás toto naháňanie sa doviesť až k problémom s erekciou a so stoporením. Zároveň je v napätí celý váš organizmus a stres zaťažuje aj nervový systém. Toto všetko dohromady môže vyústiť až do častejších problémov s erekciou.

Nedostatok testosterónu – pre mužov je z hľadiska erekcie najdôležitejší hlavný pohlavný hormón testosterón. Ak ho v tele nie je dostatok, prejaví sa nižším libidom, ale aj problémami so vznikom a udržaním erekcie.

Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu vplývať na erekciu a častokrát aj na plodnosť a potenciu patria: zvýšený cholesterol, únava, nadmerné užívanie niektorých liekov, príliš úzka spodná bielizeň, nadmerné využívanie vyhrievania sedadiel v aute či celodenné sedavé zamestnanie.

Ako zlepšiť svoju erekciu

Keďže príčina erektilnej dysfunkcie býva rôzna, univerzálna liečba neexistuje. Lekár ju každému pacientovi určí doslova „na mieru.“ Ak je za erektilnou dysfunkciou problém s tlakom, cholesterolom či neurologickou a urologickou chorobou, treba sa v prvom rade zamerať na vyriešenie tejto príčiny. Ak sa ochorenie nedá vyliečiť, je treba ho aspoň potlačiť. Lekár vám môže určiť hormonálnu liečbu (pri nedostatočnej tvorbe testosterónu), ale aj predpísať lieky na podporu potencie (Viagra), prípadne vás poslať na ultrazvukovú či injekčnú terapiu.

Ak sa takýto stav vyskytuje len ojedinele, príčinou bude pravdepodobne nejaký krátkodobý podnet, napríklad choroba či vyčerpanie. Vtedy nemusí byť návšteva lekára nutná a ako záchrana vám môže poslúžiť aj zmena životosprávy či výživové doplnky vo forme tabliet na potenciu či zvýšenie sexuálneho libida od obľúbenej značky Stoporex®. Tieto prípravky majú 100% prírodné zloženie a kúpite ich bez lekárskeho predpisu. Výživové doplnky podporia u mužov sexuálny apetít aj prostatu a vďaka ich komplexnému zloženiu nimi môžete podporiť erekciu, potenciu aj libido.

Úprava životosprávy by mala zahŕňať obmedzenie alkoholu, fajčenia, stresu, únavy, úpravu hmotnosti, zdravé stravovanie, dostatok spánku a pravidelný pohyb.

Na záver ešte raz zopakujeme – pokaľ náhodou zaznamenáte zlyhanie v posteli, nie je ešte všetko stratené. Pravdepodobne ide len o náhle vyčerpanie alebo nevhodnú chvíľu na sex. So zmenou životného štýlu v kombinácii s vhodnými výživovými doplnkami na erekciu však netreba otáľať a v staršom veku svoje terajšie rozhodnutie iste oceníte. Ak by sa vaše problémy opakovali, navštívte lekára pre stanovenie diagnózy a liečby. Nezabudnite pri tom však aj na úpravu vášho životného štýlu, ktorú vám isto odporučí aj lekár.

