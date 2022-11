Najčastejším dôvodom hospitalizácií v psychiatrických ambulanciách je alkoholizmus, ide o prevažne mladých ľudí

Najčastejším dôvodom hospitalizácií v psychiatrických ambulanciách na Slovensku je alkoholizmus. Stúpol počet mladších vekových kategórií v psychiatrickej starostlivosti. Vyplýva to z aktuálnych údajov Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI).

Na Slovensku hospitalizovali na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení v roku 2021 pre duševné poruchy a poruchy správania 37 482 pacientov. Najväčší podiel na tom majú poruchy psychiky a správania, ktoré zapríčinil alkohol. Na psychiatrických hospitalizáciách sa podieľa takmer 26 percentami. Najčastejšie boli s touto diagnózou hospitalizované slobodné a nezamestnané osoby.

Vlani medziročne stúpol počet hospitalizácií v skupine 15 až 19-ročných o 13,8 %, v skupine 20 až 29-ročných o 7,9 % a vo vekovej skupine 30 až 44 rokov o 5,4 %. Z pohľadu sociálno-ekonomických ukazovateľov boli najčastejšie s psychiatrickou diagnózou hospitalizovaní slobodní muži s podielom viac ako 59 percent. Takmer polovica z nich bola vo veku 25 až 39 rokov. Podobne aj v prípade žien boli najčastejšie hospitalizované slobodné ženy, z ktorých boli najviac zastúpené vekové skupiny do 24 rokov a 25 až 39 rokov. Najvyšší počet hospitalizácií bol pri mužoch so stredoškolským vzdelaním bez maturity a pri ženách so stredoškolským vzdelaním s maturitou.

Alkohol je na Slovensku dlhodobo problém, ktorý priamo súvisí so samovraždami, smrteľnými dopravnými nehodami či s rodinnými tragédiami. A podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa to počas pandémie COVID-19 len zhoršilo . Počas pandemických rokov stúpla celosvetovo spotreba alkoholu, pričom Slovensko so spotrebou 11,1 litra na obyvateľa predčilo nielen európsky priemer, ale takmer dvojnásobne aj svetový.