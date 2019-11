Najnákladnejší okres pre Dôveru je Krupina

Najnákladnejší okres pre zdravotnú poisťovňu Dôvera je Krupina. V zozname 30 najnákladnejších okresov sú podľa údajov poisťovne bohatšie regióny aj veľké mestá.

Ide o všetky košické okresy, Bratislavu V, ale aj okresy Banská Bystrica, Zvolen, Ružomberok a okresy na severovýchode Slovenska. Informácie zverejnil generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

„Hoci chorobnosť je u nás všade podobná, objem peňazí, ktoré boli vynaložené na liečbu pacientov, nie je vo všetkých okresoch rovnaký. Porovnali sme údaje o nákladoch na zdravotnú starostlivosť v jednotlivých okresoch s údajmi o tom, koľko zaplatia poistenci na odvodoch do zdravotnej poisťovne,“ uviedol riaditeľ poisťovne.

Záleží aj na dostupnosti zdravotnej starostlivosti

Okrem zloženia obyvateľstva vplýva na výšku nákladov aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti či pomer obyvateľov ohrozených chudobou.

Na priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť v jednotlivých okresoch vplýva podľa riaditeľa Dôvery aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

„To znamená, že ak lekár ošetruje pacienta s boľavým kolenom a má poruke magnetickú rezonanciu, je väčšia pravdepodobnosť, že ju aj využije, ako v prípade, že by mal v blízkosti len obyčajný röntgen. Alebo taký Bratislavčan bude mať operované slepé črevo o polovicu drahšie ako Kežmarčan,“ konštatoval Kultan.

Kým v Bratislave totiž budú pacienta operovať v univerzitnej nemocnici, v Kežmarku to bude v okresnej.

Najviac peňazí vyberú v Bratislavskom kraji

Údaje o hrubom výbere poistného podľa okresov nie sú pre riaditeľa Dôvery prekvapivé. Na čele sú všetky okresy v Bratislavskom kraji. Nasleduje západ a severozápad Slovenska, Banská Bystrica a Košice. Na chvoste sú okresy Stará Ľubovňa a Sabinov.

Hrubý výber poistného znamená, koľko poistenci Dôvery v uvedených okresoch zaplatili na odvodoch na zdravotné poistenie. Všetky tieto peniaze však nezostávajú v ich zdravotnej poisťovni.

„Do hry tu vstupuje takzvaný prerozdeľovací mechanizmus. Ten presúva peniaze z vybraného poistného medzi zdravotnými poisťovňami podľa toho, aká je chorobnosť ich poistencov,“ konštatoval Kultan.

Poisťovňa, ktorá má vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť svojich poistencov, tak dostane príspevok od ostatných poisťovní.

„V praxi to znamená, že súkromné zdravotné poisťovne posielajú každý mesiac časť peňazí, ktoré vyberú na poistnom, do štátnej zdravotnej poisťovne. Dokopy len za Dôveru je to ročne približne 180 miliónov eur,“ uzavrel generálny riaditeľ Dôvery.