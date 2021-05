Najväčšia reforma nemocníc? To nie je žiadna reforma, že zmeníte lôžka, tvrdí Visolajský a výhrady majú aj ďalší

Po necelých dvoch mesiacoch vo funkcii minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) predstavil svoj prvý reformný návrh, ktorý patrí k najväčším od čias Rudolfa Zajaca.

Ide o optimalizáciu siete nemocníc, do ktorej by sa malo z finančných zdrojov Európskej únie v rámci Plánu obnovy naliať dokopy 1,53 miliardy eur.

Jedným zo základných výsledkov reformy má byť definovanie nároku pacienta. Kľúčom bude určiť, aký druh zdravotnej starostlivosti má dostať, v akej vzdialenosti od bydliska, do akého času od stanovenia diagnózy, za akých podmienok a v akej kvalite.

Reforma podľa slov ministra „posilní zároveň lôžkový fond následnej a dlhodobej starostlivosti a vytvorí priestor na doliečovanie, ale aj lepšie podmienky pre chronicky chorých pacientov“. Nemocnice chce preto Lengvarský rozdeliť na päť typov.

Komunitná a regionálna úroveň

Pre väčšinu ľudí s „bežnými“ zdravotnými problémami budú určené komunitné nemocnice, ktorých bude osem až desať a v ktorých sa bude poskytovať urgentná aj komplexná ambulantná starostlivosť.

Súčasťou zdravotnej starostlivosti na tejto úrovni bude aj následná a rehabilitačná starostlivosť, ďalej tiež špecializovaná starostlivosť, jednodňová či stacionárna starostlivosť, ale aj psychiatrická a lôžková starostlivosť.

Ďalším typom zdravotníckych zariadení majú byť regionálne nemocnice, do ktorých bude spadať približne 100 až 200-tisíc obyvateľov v okruhu dvoch až troch okresov. Cieľom je, aby sa tam vedeli pacienti dopraviť do 30 až 45 minút.

Na regionálnej úrovni sa bude poskytovať štandardná starostlivosť, teda konkrétne základné chirurgické výkony, interná medicína, pediatria, pôrodníctvo, ale aj plánované výkony ako výmeny kĺbov.

Komplexná, koncová a národná úroveň

Tretí typ nemocníc bude fungovať na komplexnej úrovni, tieto zariadenia budú teda poskytovať komplexnú akútnu, ale aj plánovanú starostlivosť. Dojazd vozidiel Záchrannej zdravotnej služby by mal byť približne do hodiny.

Pod komplexnú úroveň bude spadať približne 600 až 800-tisíc ľudí, teda bude fungovať približne na úrovni vyššieho územného celku. Liečiť by sa tu mali hlavne akútne ťažké úrazy či stredne komplexné onkochirurgické zákroky.

Ďalšie budú nemocnice na koncovej úrovni, ktoré sa budú orientovať na špecializovanú starostlivosť s nízkou početnosťou. Budú určené pre 1,5 až dva milióny obyvateľov tak, aby sa tam vedeli dopraviť do 90 minút.

V rámci výkonov sa v nich bude riešiť komplexná onkologická liečba, kardiochirurgia či vysoko komplexné výkony v neurochirurgii. Posledným typom bude nemocnica na národnej úrovni, má byť na Slovensku iba jedna.

Bude poskytovať vysokošpecializovanú starostlivosť s veľmi zriedkavým výskytom, takže sa tam budú realizovať napríklad transplantácie srdca. Lengvarský zdôrazňuje, že je otvorený odbornej diskusii, ktorú započal na konferencii Vizionári v zdravotníctve 2021.

Akútne lôžka

V rámci konferencie zhrnul, že za najdôležitejší prvok zmeny považuje zníženie počtu akútnych lôžok, aby sa mohol zvýšiť počet lôžok paliatívnej starostlivosti, teda pre dlhodobo ležiacich pacientov.

Doktorka a poslankyňa Andrea Letanovská zareagovala, že je to iba hra so slovíčkami. „Všetko sa odvíja od potreby pacienta, darmo si my čokoľvek nakreslíme,“ vysvetľuje Letanovská.