Najväčšie nemocnice sú podľa exministerky Kalavskej v konštantných dlhoch

Najväčšie nemocnice sú v konštantných dlhoch. Konštatovala to bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Ako dodala, súvisí to s tým, že v týchto nemocniciach končia medicínsky najťažšie prípady.

Zavedenie platieb podľa DRG

Náklady podľa bývalej šéfky rezortu zvyšuje aj výučba a prevádzkové náklady, nakoľko sú to väčšinou staré budovy, často pavilónového typu.

„Začali sme platby podľa DRG, ale nie je to ešte vycizelované, čiže sú platené podľa prospektívneho rozpočtu. No je to len dočasný stav. Po zavedení platieb podľa DRG môžeme očakávať, že platby od poisťovní budú reálne. Lebo treba povedať, že v súčasnosti reálne nie sú,“ konštatovala.

Hospodárenie štátnych nemocníc sa podľa Andrey Kalavskej vyvíjalo za minulý rok podobne, ako niekoľko rokov dozadu a predpokladá, že trend bude pokračovať aj v budúcnosti. „Niektoré sú na tom lepšie, iné horšie. Snažili sme sa nastaviť procesy tak, aby sa situácia zlepšila,“ povedala.

Úrad pre riadenie podriadených organizácií

Ako dodala Kalavská, prebehlo oddlžovanie a rezort vytvoril úrad pre riadenie podriadených organizácií. Ide o skupinu ľudí, ktorá stanovuje benchmark, kontroluje univerzitné a fakultné nemocnice, porovnáva ich, aké mali platby za aké výkony, koľko robia výkonov a v akom rozsahu.

„Aj na základe ekonomických ukazovateľov, personálnej politiky či rýchlosti verejného obstarávania sme zaviedli diferencované odmeňovanie pre riaditeľov nemocníc,“ uzavrela exministerka zdravotníctva.

Ako v októbri informoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, Fakultná nemocnica Nitra zostáva s prehľadom najlepšie hospodáriacim zariadením v kategórii štátnych fakultných nemocníc. Nemocnica so suverénne najhorším finančným zdravím – Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) patrila uplynulý rok do tej polovice štátnych nemocníc, ktoré vytvárali straty a dlhy pomalším tempom ako tie ostatné.