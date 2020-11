Najviac úmrtí v dôsledku koronavírusu v prepočte na počet obyvateľov má z celého sveta Belgicko

Belgicko eviduje najviac úmrtí v dôsledku nákazy novým koronavírusom v prepočte na počet obyvateľov na svete. Vyplýva to z dát Johns Hopkins University, podľa ktorých v malej európskej krajine pripadá na 100-tisíc obyvateľov 129 úmrtí.

Nasledujú Španielsko s 89, Argentína s 81, Brazília so 79,5, Spojené kráľovstvo, ktoré má 79,4, Mexiko so 78, Taliansko so 76,8 a Spojené štáty americké, kde je 76 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov.

Belgicko hlási denný priemer 185 úmrtí, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu sedemdňovému priemeru. Podľa belgického virológa Stevena Van Guchta je to pokles o 5%. Odborník vyzval obyvateľov, aby počúvali rady vlády a dodržiavali pravidlá čiastočného lockdownu, ktorý v krajine platí.

Denný priemer hospitalizácií predstavuje v Belgicku 406 pacientov denne, čo je pokles o 24%.

V 11-miliónovom Belgicku od začiatku pandémie potvrdili viac ako 504-tisíc prípadov nákazy a 14 839 súvisiacich úmrtí.