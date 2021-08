Národná transfúzna služba má nového riaditeľa, na jej čelo sa postaví Ivan Oleár

Národná transfúzna služba (NTS) SR má nové vedenie. Od štvrtku 19. augusta je poverený pozíciou výkonného riaditeľa NTS SR Ivan Oleár, vystriedal tak Renátu Dundovú. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

„Ivan Oleár je výsledkovo orientovaný manažér so skúsenosťami s riadením predaja a marketingu v regióne strednej a východnej Európy a zároveň manažér s motivačným štýlom vedenia ľudí. Uvedená zmena je mojím manažérskym rozhodnutím, faktom zároveň je, že pán Oleár je do pozície menovaný do skončenia riadneho výberového konania,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s tým, že vo funkcii bude Oleár najdlhšie na dobu šesť mesiacov.

Ako doplnil nový výkonný riaditeľ NTS SR, plánuje v nej zefektívniť nastavené procesy a zároveň pripraviť organizáciu na prechod do novej digitálnej doby.

Ivan Oleár pôsobil v minulosti na viacerých manažérskych pozíciách, má skúseností s riadením a je orientovaný na výsledky. Pozíciu medicínskej riaditeľky v NTS SR naďalej zastáva Nataša Chovancová.