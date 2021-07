Národné centrum zdravotníckych informácií posilní call centrum, pre očkovanie čelí tisíckam požiadaviek denne

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) posilní svoje call centrum. Pomôcť zvládať nápor požiadaviek má externá spolupráca.

NCZI takisto posilňuje back office ľudí, ktorí budú denne spracovávať požiadavky občanov. Ako po stretnutí s novinármi povedal generálny riaditeľ NCZI Pavol Capek, posila by sa mala spustiť budúci týždeň.

Chyby v dátach po očkovaní

Rozšírenie call centra a back officu podľa neho súvisí s chybami v dátach občanov po vakcinácii, ktoré nie sú ojedinelé. Chyby nastávajú ako v osobných, tak aj zdravotných údajoch. Osobné údaje budú vedieť opravovať pracovníci call centra alebo operačného strediska.

Na opravu zdravotných údajov je však potrebné zadať požiadavku späť do vakcinačného centra, kde boli ľudia zaočkovaní, aby priamo tam údaje občana opravili.

12-hodinová prevádzka

V back office by malo pracovať viac ako 20 ľudí, striedať sa budú tak, aby bola zabezpečená prevádzka od 8:00 do 20:00. Externé call centrum nebude priamo zasahovať do systému, pretože by narábali s citlivými údajmi.

Zozbierané dotazy budú títo pracovníci posúvať na ľudí, ktorí majú v NCZI prístupy a následne ich budú opravovať.

Príprava na ďalšiu vlnu

„Neviem presne povedať, aký počet ľudí bude v externom call centre zapojený, myslím si, že sa bude dynamicky meniť podľa potrieb, aby sme uspokojili čo najviac ľudí,” konštatoval generálny riaditeľ NCZI.

Ako dodal, call centrum NCZI v súčasnosti eviduje denne približne 3-tisíc požiadaviek, najvyšší počet dosiahol 7-tisíc. „Chcel by som, aby sme z dlhodobého hľadiska dokázali obslúžiť medzi 10 až 20-tisíc požiadaviek, keďže je možné, že príde ďalšia vlna,“ dodal Capek.