Národné centrum zdravotníckych informácií vyhlásilo tri verejné obstarávania za takmer 46 mil. eur

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vyhlásilo tri verejné obstarávania v celkovej odhadovanej hodnote takmer 46 mil. eur. Podľa oznámení o vyhlásení verejného obstarávania chce NCZI zabezpečiť efektívne používanie služieb tZdravie, obstarať chce aj online procesy eZdravia.

Národné centrum chce tiež rozšíriť portfólio služieb a inovovovať služby elektronického zdravotníctva. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 6. septembra tohto roka.

Nové elektronické služby

Verejné obstarávanie na zabezpečenie efektívneho používania služieb tZdravie by malo stáť 10,4 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Cieľom projektu je vybudovanie nových elektronických služieb zdravotníctva v oblasti dištančnej medicíny, tzv. telemedicíny.

Výsledkom má byť okrem iného vytvorenie centrálneho riešenia, ktoré zabezpečí komunikáciu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom na úrovni smart aplikácii a smart telemedicínskych zariadení. Vytvoriť sa majú aj podporné aplikácie pre pacientov aj poskytovateľov. Zákazka má trvať rok.

Informačný systém

Ďalším obstarávaním chce NCZI zabezpečiť dodanie, prevádzku, údržbu a rozvoj Informačného systému Online procesy eZdravia.

„Výsledkom projektu budú online konsolidované služby s cieľom optimalizovať agendu a dobu vybavenia registrácie a ukončenia ich platnosti pre entity evidované v cieľových registroch pre eZdravie. Sekundárnym cieľom projektu vybudovať chýbajúce podporné nástroje, ktoré umožnia dosiahnuť primárny cieľ a vyriešiť architektonické princípy a mechanizmy,“ informovalo národné centrum vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Odhadovaná hodnota zákazky je takmer 15 mil. eur, trvať má 140 mesiacov.

Rozšírenie portfólia služieb

Predpokladaná hodnota obstarávania na rozšírenie portfólia služieb a inováciu služieb elektronického zdravotníctva je 20,4 mil. eur bez DPH. Tento národný projekt je určený všetkým aktérom v procesoch elektronického zdravotníctva označenom ako ezdravie.

Projekt by mal zvýšiť kvalitu, štandard a dostupnosť elektronických služieb a prispieť má k riešeniu životných situácií pre občanov a podnikateľov. Pre oblasť eVyšetrenie to bude pre pacienta znamenať, že už nemusí so sebou nosiť papierovú zdravotnú dokumentáciu, ak je odoslaný k špecialistovi, môže si skontrolovať údaje vo svojej zdravotnej knižke zapísané z vyšetrenia.

Pre oblasť eVykazovanie sa má zjednodušiť a odbúrať administratívna záťaž v oblasti štatistických výkazov pre lekárov, čo im umožní vyšetriť viac pacientov v rámci pracovného dňa. Projektom bude tiež vytvorený bezpečný kanál pre zasielanie údajov o zdravotnej dokumentácii pacienta do zdravotných poisťovní. Zákazka má rovnako trvať 140 mesiacov.