Návrh na reguláciu zisku poisťovní je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Návrh na reguláciu zisku zdravotných poisťovní je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Cieľom navrhovaného opatrenia je použitie verejných prostriedkov zdravotného poistenia predovšetkým na úhradu zdravotnej starostlivosti, teda na liečbu a prevenciu pre pacientov.

Ako na utorňajšej tlačovej konferencii uviedla štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Jana Ježíková, návrh v pripomienkovom konaní stále otvára priestor na diskusiu. K regulácii zisku zdravotných poisťovní sa vláda zaviazala v programovom vyhlásení.

Príjmy sú regulované zdravotnými odvodmi

Ako Ježíková vysvetlila, dnes sú príjmy poisťovní regulované výškou zdravotných odvodov, zdravotná starostlivosť je sčasti regulovaná legislatívou, reguluje sa aj prevádzková činnosť poisťovní. Regulované však nie sú zisky zdravotných poisťovní, vyplatenie dividend a splatenie úveru.

Štátna tajomníčka informovala, že za roky 2008 až 2020 vynaložila Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) na zdravotnú starostlivosť takmer 98 percent z poistného. Za celé toto obdobie dosiahla stratu 153 miliónov eur.

Dôvera použila na zdravotnú starostlivosť viac ako 92 percent z poistného, pričom celkový zisk za toto obdobie je 679 miliónov eur. Union zdravotná poisťovňa vynaložila na zdravotnú starostlivosť viac ako 94 percent z poistného a vytvorila kumulovaný zisk 15 miliónov eur.

Poisťovne by mali dávať rovnako

„Základným parametrom zmeny je, že bude presne definovaná minimálna výška percenta, ktoré musí byť určené na zdravotnú starostlivosť. Pre všetky poisťovne je to 95,1 percenta z predpísaného poisteného plus koeficient, ktorý je definovaný veľkosťou poisťovne,“ uviedla Ježíková.

Ako dodala, koeficient by pre VšZP znamenal 1,95 percenta, v prípade Dôvery by išlo o 1,32 percenta a pre Union by predstavoval 0,8 percenta. Zvyšok bude určený na prevádzku poisťovne a tzv. optimálny zisk.