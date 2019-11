Navrhovaný rozpočet je podľa lekárov dôkazom, že prioritou vlády nie je zdravotníctvo

Navrhovaný rozpočet pre rok 2020 je podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) dôkazom, že prioritou vlády nie je zdravotníctvo. Slovenské zdravotníctvo je podľa komory pred kolapsom a plánované príjmy pre budúci rok vo výške 5,42 mld. eur nebudú dostačujúce.

„Obávame sa, že to dopadne rovnako ako vlani, keď SLK koncom roku 2018 upozorňovala na to, že peniaze stačiť nebudú, hoci ministerstvo tvrdilo opak, a po troch mesiacoch to priznala aj vláda. Pokiaľ sa táto vláda a ministerstvo nezačnú správať tak, aby dokázali, že im na slovenských pacientoch naozaj záleží, môžeme o doťahovaní sa na vyspelé európske krajiny v zdravotnej starostlivosti iba snívať,“ píše komora vo svojom vyhlásení.

Zdravotníctvo kolabuje

Slovenské zdravotníctvo podľa SLK kolabuje a slovenskí pacienti sa právom cítia ohrození. Ako uviedla komora, na zdravotníctvo sa u nás vynakladá 5,4 % HDP, pričom v ostatných vyspelých krajinách Európskej únie ako Rakúsko či Nemecko sa toto číslo pohybuje nad 8 %.

„Česi dávajú na zdravotníctvo 6,7 % HDP, a už teraz hovoria o nedostatočnom rozpočte a o ďalšom navýšení, aby sa priblížili k priemeru výdavkov vyspelých európskych krajín,“ dodala komora.

Miliardová zadlženosť

Zásadné reformy v zdravotníctve sa podľa SLK nedajú robiť bez peňazí. „Treba si uvedomiť, že len vnútorná zadlženosť v zdravotníctve je niekoľko miliárd eur. Kde chce rezort zobrať peniaze na avizovanú stratifikáciu nemocníc? Na reformu ambulantného systému? Na zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov? Na vyriešenie absolútneho nedostatku lekárov?“ pýtajú sa zástupcovia SLK.

Agentúra SITA požiada o reakciu Ministerstvo zdravotníctva SR.