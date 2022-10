Návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostedí Ministerstvo zdravotníctna neodporúča hradiť zo zdravotného poistenia

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR neodporúča vláde súhlasiť s poslaneckým návrhom novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe zdravotného poistenia, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa NR SR Jana Žitňanská (Za ľudí). Podľa jej návrhu by sa mali plne hradiť z verejného zdravotného poistenia dve návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostredí ženy počas tehotenstva. Poslankyňa tým chce prispieť k humanizácii a zvýšenej starostlivosti zohľadňujúcej bio-psycho-sociálne potreby tehotných žien. Predpôrodnú starostlivosť a starostlivosť po pôrode by tak podľa navrhovanej novely zákona mohli poskytovať aj pôrodné asistentky v praxi.

Ministerstvo zdravotníctva SR upozorňuje na to, že daná úhradová povinnosť nie je dostatočne a komplexne premietnutá do zdravotníckej legislatívy. Aby sa zabezpečila efektívna vykonateľnosť navrhovaného ustanovenia, podľa rezortu je potrebné ustanoviť zazmluvňovaciu a úhradovú povinnosť priamo zdravotným poisťovniam, ktoré sú zodpovedné za úhradu zdravotnej starostlivosti. Ak zdravotná poisťovňa podľa ministerstva nemá uloženú zákonnú povinnosť uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má poskytovať starostlivosť v domácom prostredí, znamená to, že navrhované ustanovenie bude nevykonateľné. „Taktiež nie je zrejmé, či by sa zazmluvňovacia povinnosť mala vzťahovať na všetky pôrodné asistentky a aké kritéria by mala zdravotná poisťovňa dodržiavať,“ dodáva rezort zdravotníctva.