Navýšenie zdrojov sa nepremietlo do výšok platieb, Lekárska komora kritizuje návrhy poisťovní

Navýšenie zdrojov do zdravotníctva sa nepremietlo do výšky platieb, ktoré poskytovateľom zdravotnej starostlivosti navrhli zdravotné poisťovne. V tlačovej správe to konštatuje Slovenská lekárska komora (SLK).

Problémom je podľa nej aj to, že navýšenie, s ktorým môžu zdravotné poisťovne aktuálne rátať, reálne predstavuje oveľa nižšiu sumu ako deklarovaných 365 mil. eur. Komora preto apeluje na kompetentných, aby zabezpečili uhrádzanie reálnych cien za výkony zdravotnej starostlivosti pre ich poskytovateľov a nebrali si pacientov, lekárov, sestry, záchranárov a ostatných zdravotníkov za rukojemníkov politického boja.

„Aktuálne návrhy niektorých zdravotných poisťovní nereflektujú výšku nákladov, ktoré majú poskytovatelia na svoju prevádzku. To vedie k situácii, že poskytovatelia pri navrhovaných zmluvách nevedia zabezpečiť pokrytie ich oprávnených nákladov. Situácia dospela do bodu, že niektorí z tohto dôvodu odmietajú podpis zmlúv so zdravotnými poisťovňami,“ upozorňujú lekári s tým, že aktuálne sú rokovania kritické najmä so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a je vysoko pravdepodobné, že mnohé ambulancie nebudú mať od 1. apríla 2022 podpísanú zmluvu s najväčšou poisťovňou na trhu.