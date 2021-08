NCZI priznáva, že potrebujeme lepšie systémy na zvládanie pandémie. Dočkáme sa ich?

Svetoví epidemiológovia, ako aj slovenskí odborníci na Ministerstve zdravotníctva SR sú presvedčení o tom, že s vírusom SARS-CoV-2 sa budeme musieť naučiť žiť. Sme však pripravení na to, že sa z ochorenia COVID-19 stane sezónna záležitosť?

Na jednej strane sa pri tejto otázke treba pozrieť na epidemiologické opatrenia, ktoré by mali vedieť pružne reagovať na zhoršujúcu, ale aj zlepšujúcu sa situáciu. Na strane druhej, veľmi dôležité bude aj technologické zvládnutie veci.

A práve to má momentálne vo veľkej miere na starosti Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré okrem údajov súvisiacich s testovanými, chorými, zosnulými a zaočkovanými proti COVID-19 rieši aj registračné formuláre viacerých druhov.

Systémy zďaleka nie sú dokonalé, čo priznávajú aj zodpovední. Počíta sa však vôbec s tým, že do budúcna sa zlepšia k spokojnosti ľudí?

Nespokojný riaditeľ

Riaditeľ NCZI Pavol Capek pre portál vZdravotníctve.sk priznal, že s využívaním súčasných systémov v dlhodobom horizonte nepočítajú. Aj keď nie je v danej oblasti odborník, predpokladá, že pandémia postupne pôjde do útlmu.

V rámci nej bolo nutné nastaviť systémy krízového riadenia, ktoré majú svoje opodstatnenie. Spokojný však s nimi zjavne nie je: „Nemyslím si, že to, čo my teraz používame, sú systémy krízového riadenia, ktoré spĺňajú požiadavky, ktoré by mali spĺňať.“

V čase, keď Capek ešte nebol riaditeľom NCZI sa rozhodlo o určitej forme, v ktorej mali systémy vzniknúť a fungovať. Boli vyrobené s cieľom okamžite reagovať na vzniknutú situáciu, čo samozrejme, ubralo na ich kvalite.

Používať ich dlhodobo by preto ani Capek neodporúčal. „Som toho názoru, že budeme určite potrebovať systém krízového riadenia, no malo by to byť niečo iné,“ uviedol riaditeľ NCZI.

Doplnil tiež, že by do takéhoto nového systému pravdepodobne vložili dáta zozbierané v už existujúcich systémoch, ktorých je niekoľko. Niektoré zo súčasných systémov podľa Capekových odhadov budeme používať maximálne do konca budúceho roka.

Praktické problémy

Aj dovtedy však môže vzniknúť ešte množstvo doteraz neriešených problémov, napríklad s opätovne nakazenými ľuďmi, s tými, ktorí budú musieť prípadne absolvovať preočkovanie proti COVID-19 alebo s profesiami, ktoré budú mať očkovanie povinné.

Hľadá NCZI riešenie aj na takéto problémy?