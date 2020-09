Neboli ste na teste COVID-19, ale prišla vám SMS s výsledkom. Ako postupovať?

Ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom Facebooku upozornilo na „zablúdené“ esemesky z testovania na koronavírus.

Na sociálnej sieti sa viacerí Slováci sťažovali na zaslanú SMS správu s výsledkom testu na COVID-19, aj keď na žiadnom teste neboli.

Chyba pri zadávaní telefónneho čísla

Ako ministerstvo informovalo, prípady preverovalo spolu s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) a vysvetlenie je jednoduché: „ľudia niekedy robia preklepy pri zadávaní svojho telefónneho čísla, preto sa môže stať, že SMS-ka príde na číslo niekoho iného.“

Ako postupovať?

„Ak by vám náhodou prišla SMS-ka s negatívnym výsledkom testu a na teste ste neboli, stačí to jednoducho ignorovať. My sa za chybu ospravedlňujeme, vy môžete byť v kľude,“ uvádza ministerstvo.

V prípade SMS správy s pozitívnym výsledkom testu sa vám ozve pracovník regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorému oznámite, že došlo k omylu, resp. chybe pri zadávaní čísla.

Hygiena potom dohľadá osobu s pozitívnym výsledkom testu.

Na konšpirácie nie je dôvod

Ako dodáva ministerstvo, nie je to dôvod na vytváranie konšpiračných teórií: „Systém rozposiela SMS-ky automaticky, pri vysokom počte testov sa chyby a preklepy stávajú. Mrzí nás to, aj preto sa snažíme podobné situácie objasniť aj týmto spôsobom.“