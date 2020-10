Negatívny test na COVID-19 a domáca karanténa, nemocnica v Žiline zverejnila svoje požiadavky na pacientov

Pacienti nastupujúci na plánovanú hospitalizáciu, operáciu či zákrok vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline budú od 13. októbra povinní preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

Test nebude môcť byť starší ako päť dní odo dňa jeho absolvovania. „Povinný bude tiež záväzok pacientov dodržať pred nástupom do nemocnice 10-dňovú domácu izoláciu, v rámci ktorej bude povolené absolvovať PCR test,“ upozornila Záteková.

Podmienku testovania na koronavírus a domácej izolácie prijalo vedenie žilinskej nemocnice v súvislosti so zhoršením epidemiologickej situácie a nutnosťou zvýšenia ochrany pracovníkov nemocnice i samotných pacientov.

„Naším cieľom je poskytovať pacientom plánovanú zdravotnú starostlivosť čo najdlhšie, ako nám to epidemiologická a personálna situácia umožní. Spádová oblasť žilinskej nemocnice je však približne štvrť milióna obyvateľov a patria do nej aj regióny už aktuálne označené ako červené, čiže rizikové. Potrebujeme preto zvýšiť bezpečnosť a nastaviť prísnejšie opatrenia, aby sme minimalizovali riziko šírenia ochorenia, no zároveň mohli naďalej naplno pomáhať pacientom,“ zdôraznil medicínsky riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Bízik.