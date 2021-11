Nemocnica Košice - Šaca má na umelej pľúcnej ventilácii niekoľko pacientov, ani jeden nepodstúpil očkovanie

Ani jeden pacient s ochorením COVID-19 na umelej pľúcnej ventilácii v nemocnici Košice – Šaca nie je zaočkovaný. Informovala o tom hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková.

„V súčasnosti poskytujeme zdravotnú starostlivosť 14 pacientom na kyslíku a trom na umelej pľúcnej ventilácii. V tejto súvislosti by som chcel poukázať na to, že vakcinácia má svoj zmysel, pretože viac ako 80 percent pacientov, ktorí potrebujú kyslíkovú liečbu, nie je zaočkovaných a v prípade pacientov na umelej pľúcnej ventilácii to je 100 percent. Počas uplynulých dní dostalo tretiu dávku vakcíny takmer 300 zamestnancov nemocnice,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Košice – Šaca Pavol Rusnák s tým, že od utorka do zdravotníckeho zariadenia nastúpia štyria profesionálni vojaci na výpomoc.

Tretia dávka vakcíny

Vakcinačné centrum Nemocnice AGEL Košice – Šaca na Poliklinike VA U. S. Steel od 19. októbra očkuje imunokompromitované osoby treťou dávkou. Očkujú každý utorok a piatok, záujemcovia môžu prísť aj bez registrácie, musia mať ale odporúčanie od lekára.

Otváracia doba Vakcinačného centra zostáva nezmenená, a to od 7:00 do 15:00. Vakcinácia je realizovaná očkovacou látkou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Pre návštevy platia výnimky

So súhlasom riaditeľa spoločnosti sú povolené návštevy len k dlhodobo hospitalizovaným a ťažko chorým pacientom, k zomierajúcim pacientom, kňazom za účelom podávania sviatostí, a ostatným duchovným.

Návštevy, ktoré spadajú do výnimiek, sú povolené len v režime OTP. Prítomnosť otca pri pôrode bude umožnená, ak sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Lekár môže vyšetriť pacienta na konci

Zdravotnícke zariadenie žiada pacientov vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu a zefektívnenie služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti, aby po výzve zdravotníckeho personálu predložili k nahliadnutiu doklad o vakcinácii, o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami alebo doklad o negatívnom výsledku RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie staršom ako 72 hodín od odberu, alebo doklad o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršom ako 24 hodín.

Pacient má právo odmietnuť poskytnúť tieto informácie, v takom prípade môže lekár pacientovi navrhnúť otestovať sa bezodkladne v mobilnom odberovom mieste alebo pacienta môže lekár vyšetriť na konci ordinačných hodín. K pacientovi sa bude pristupovať ako k pacientovi s pravdepodobným ochorením COVID-19.