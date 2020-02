Nemocnica Krompachy sťahuje gynekológiu, na desať dní ju musí zavrieť

Nemocnica Krompachy spol. s r.o., ktorá je členom skupiny AGEL, pripravuje rozsiahlu komplexnú rekonštrukciu svojho gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

Počas rekonštrukcie bude oddelenie fungovať v náhradných priestoroch. Počas sťahovania, desať dní, preto nebudú prijímať nové pacientky. Informovala o tom hovorkyňa Agelu Martina Pavlíková.

„Sťahovanie je naplánované od 8. do 18. februára 2020. Posledné pacientky plánujeme prijať a realizovať pôrody, eventuálne operačné zákroky do 7. februára do 18:00. Nové pacientky po desaťdňovej prestávke budeme znovu prijímať od 18. februára od 6:00,“ uviedol riaditeľ nemocnice Krompachy Miroslav Kraus.

Pôrody presmerujú do Košíc a Spišskej Novej Vsi

Nemocnica odhaduje, že približne 20 až 30 pôrodov, ktoré by sa počas 10-dňového sťahovania mali realizovať v krompašskej nemocnici, budú podľa spádovosti rozdelené medzi Nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová Ves a Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice.

Podobne to bude aj v prípade pacientiek s akútnymi gynekologickými ťažkosťami.

„Rád by som poprosil všetkých obyvateľov, pacientov, návštevníkov aj zamestnancov Nemocnice Krompachy o pochopenie a trpezlivosť s týmito nevyhnutnými zmenami. Je to prvý krok k tomu, aby nemocnica úspešne zrealizovala svoj rozsiahly modernizačný projekt,“ uviedol riaditeľ.

V posledných rokoch v krompašskej nemocnici výrazne narástol počet pôrodov. V roku 2019 sa tu na pôrodníckom oddelení narodilo 795 detí, čo je najviac v histórii.

Nemocnica Krompachy spol. s r.o. zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 50 000 obyvateľov. Má šesť základných oddelení, 12 odborných ambulancií. Od 1. júla 2008 sa stopercentným vlastníkom Nemocnice Krompachy stala spoločnosť AGEL SK a.s.