Nemocnica Krupina má nové rádiodiagnostické oddelenie, pacientov vyšetria novým prístrojom

Vynovené rádiodiagnostické oddelenie v utorok odovzdali do užívania v krupinskej nemocnici, ktorá je členom skupiny AGEL SK. Celý priestor prešiel kompletnou rekonštrukciou, ktorá trvala 42 mesiacov. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková, celková investícia bola takmer 200-tisíc eur, pričom stavebné úpravy si vyžiadali takmer 60-tisíc eur.

Antistatická podlaha a nový nábytok

„Táto investícia bude slúžiť pre približne 27-tisíc pacientov, ktorí patria do spádovej oblasti Krupiny,“ povedal primátor mesta Radoslav Vazan. „Verím, že to nebude posledná investícia do tohto zariadenia. Naším najbližším zámerom je zabezpečiť dostatok odborných lekárov na oddelenia aj do ambulancií,“ dodal primátor.

Vynovené oddelenie disponuje novou klimatizáciou, antistatickou podlahou a je vybavené aj novým nábytkom. Cieľom rekonštrukcie bolo, aby sa tu pacienti cítili pri vyšetreniach komfortne a na úrovni 21. storočia.

Pacienta sníma na lôžku

Na oddelení sa robia vyšetrenia pre ambulantných aj hospitalizovaných pacientov. Nemocnica v Krupine je na svojom rádiodiagnostickom oddelení vybavená aj moderným prístrojom s priamou digitalizáciou v hodnote 121-tisíc eur.

Umožňuje snímať pacienta priamo na lôžku, a to bez nutnosti prekladania do na stôl. Nemocnica Krupina je od 1. decembra 2010 pracoviskom spoločnosti Nemocnica Zvolen a.s., člena skupiny Agel.