Nemocnica Poprad už bude očkovať aj deti od päť rokov, pre maloletých vyhradili jeden konkrétny deň

Vo vakcinačnom centre popradskej nemocnice začnú od 18. januára s očkovaním detí vo veku od päť do 11 rokov. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda, podľa ktorej bude očkovací deň pre túto vekovú skupinu v utorok v čase od 10:00 do 12:00.

Podľa jej slov nie je možné zaočkovať deti v tomto veku mimo určených hodín, dôvodom je iné riedenie vakcíny a iné množstvo podanej očkovacej látky.

V rovnaký deň v čase od 8:00 do 10:00 budú očkovať deti vo veku od 12 do 17 rokov, respektíve do dovŕšenia 18. roku života.

„Podmienkou očkovania všetkých záujemcov do 18 rokov veku je sprevádzajúca osoba, ktorou musí byť zákonný zástupca, rodič alebo súdom určená osoba, inak dieťa nemôže byť zaočkované. Pri očkovaní je prítomný pediater. V prípade rôznych priezvisk rodiča a dieťaťa je potrebné, aby rodič priniesol rodný list dieťaťa,“ vysvetlila Galajda.

Vakcinačné centrum sa nachádza v areáli Nemocnice Poprad, od hlavného vchodu nemocnice vedú žlté šípky na chodníku až do centra. Na očkovanie sa je potrebné dostaviť podľa času objednania, ktorý bol pridelený cez internetovú stránku korona.gov.sk. Vo vakcinačnom centre je dostupná vakcína Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech.