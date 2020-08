Nemocnica Považská Bystrica bude mať nové diagnostické centrum, viac ako milión eur zaplatí župa

Takmer 1,8 milióna eur investuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zo svojho rozpočtu do výstavby nového diagnostického centra v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Považská Bystrica. Informovala o tom Lenka Kukučková z tlačového oddelenia Úradu TSK. Stavebné práce by mali byť ukončené do jedného roka.

Nadregionálny význam

Nové diagnostické centrum by malo skvalitniť a zrýchliť diagnostický proces a zároveň skrátiť čakacie lehoty na vyšetrenie. „Je to obrovský úspech pre nemocnicu i obyvateľov tohto regiónu. Snažili sme sa zabezpečiť čo najkratší koridor z urgentného príjmu k tejto diagnostike a zároveň vybrať miesto, ktoré by bolo ľahko prístupné aj pre ambulantných pacientov,“ vysvetlil riaditeľ nemocnice Igor Steiner s tým, že výstavba nového pavilónu má nadregionálny význam.

Diagnostické centrum by malo byť postupne vybavené najmodernejšími prístrojmi, k dispozícii bude CT prístroj, digitálny röntgen a USG prístroj.

„Investícia do jeho výstavby predstavuje takmer 1,8 milióna eur a je hradená zo rozpočtu kraja. Chcem poďakovať poslancom Zastupiteľstva TSK, že schválili financie aj na nákup CT prístroja tretej kategórie, ktorý bude vo vlastníctve nemocnice, teda všetky príjmy z jeho využívania pôjdu nemocnici,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

Budova bude mať zelenú strechu

Ako ďalej zdôraznil trenčiansky župan, všetky pracoviská magnetickej rezonancie v Trenčianskom kraji sú neštátne, a keďže tento druh diagnostiky na severe kraja chýba, v ďalšej etape vybavenia nového diagnostického centra by sa malo obstarávať práve pracovisko magnetickej rezonancie.

„Moderná budova diagnostiky by mala byť hotová do roka. Nový rozmer v rámci architektonického riešenia ponúka aj zelená a pochôdzna strecha, ktorá bude slúžiť na relax a oddych personálu nemocnice,“ doplnila Kukučková.