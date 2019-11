Nemocnica sv. Michala mala podľa slov súčasného riaditeľa Križka právnu možnosť rokovať priamo

Nemocnica sv. Michala mala právnu možnosť rokovať priamo, tvrdí jej riaditeľ Marián Križko o komunikácii s obžalovaným Mariánom K. o tendri na prenájom priestorov.

Na tlačovom brífingu Marián Križko uviedol, že zákon o verejnom obstarávaní sa na nadobúdanie nehnuteľností nevzťahuje, nemocnica preto mala právnu možnosť s identifikovanými vlastníkmi rokovať priamo. Ako Križko konštatoval, už v roku 2015 nemocnica vedela, že bude mať problém s priestormi.

„Požiadavka na zdravotnú starostlivosť bola v našej nemocnici extrémne vysoká. Od začiatku sme cítili, hlavne čo sa týka ambulantnej sféry, že budeme mať problém. Urobili sme audit okolia. Vedeli sme, že možností nie je veľa,“ povedal riaditeľ nemocnice.

Ako dodal, v tom období nemocnica nemala k dispozícii hotovosť a vedenie uvažovalo o prenájme priestoru v budove Mariána K. „Nešli sme do toho, aj keď vtedy to vyzeralo, že tá budova by bola z celého okolia najvýhodnejšia, aj keď nie ideálna,“ informoval Križko.

Prikúpenie priestorov

Ako povedal Marián Križko, nemocnica v roku 2017 predala prebytočný majetok na Patrónke, aby sa mohla ďalej rozvíjať. „Dopyt pacientov rastie. Dnes sme v situácii, keď máme problém uspokojiť všetkých záujemcov,“ uviedol riaditeľ nemocnice.

To bol podľa neho dôvod, prečo zvažovali ďalšie prikúpenie priestorov. „Odvtedy sme intenzívne hľadali priestory, ktoré by sme kúpili. Postup bol rovnaký, ako v roku 2015,“ konštatoval riaditeľ nemocnice.

Zároveň uviedol, že mali len dve možnosti. Jedna bola budova Mariána K. a druhá budova patrila Jozefovi Majskému. Budova Majského však podľa Križka nemá dobrú dispozíciu, a nemocnica teda vedela, že týmto smerom nepôjde.

„Jediná možná budova bola budova Mariána K. Mal enormnú snahu predať, ako sme mali my snahu kúpiť. Ako je zjavné z dokumentácie, chceli sme to kúpiť za dobrú cenu,“ povedal Križko.

Oficiálna ponuka

Nemocnica podľa jej riaditeľa zvažovala niekoľko možnosti. „Aby sme boli transparentní, urobili sme prieskum trhu,“ povedal Križko. Ako uviedol, toto výberové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou ani obstarávaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Nemocnica potrebovala oficiálnu ponuku od obidvoch majiteľov nehnuteľností.

„Prišli dve ponuky s tým, že do konca roka sa neuzavreli. Niekedy v polovici januára 2018 sme definitívne tento variant zavrhli. Ďalej sme nekomunikovali ani nevyvíjali aktivity, ktoré by viedli k uzavretiu zmluvy,“ dodal Križko.

Riaditeľ nemocnice sa vyjadril aj k tendru na čistiace a hygienické potreby. Je to podľa neho rámcová zmluva, ktorá nemocnicu k ničomu nenúti. „Nemusíme od nich zobrať nič,“ povedal Križko.

To, že súčasťou tendra je aj nábytok, zdôvodnil jeho súvislosťou s upratovacími službami. „Je tam veľa komodít, ale aj možnosť variability a náhrady,“ uviedol riaditeľ nemocnice. Podľa jeho slov bolo oslovených 748 firiem na celom Slovensku. „Nič transparentnejšie neexistuje,“ uzavrel Križko.

Opakované predraženia

Koncom minulého týždňa poukázal portál sme.sk na to, že aktuálne väzobne stíhaný Marián K. sa pred dvomi rokmi dohadoval so šéfom Nemocnice sv. Michala v Bratislave Mariánom Križkom na postupe pri výberovom konaní.

Chcel vyhrať súťaž, aby nemocnica umiestnila svoje pracoviská do jeho budovy, ktorá stojí hneď vedľa. Vyplýva to z ich komunikácie cez šifrovanú aplikáciu Threema, ktorú má denník SME k dispozícii.

V komunikácii sa Križko sťažoval aj na Nadáciu Zastavme korupciu, pretože pred tromi rokmi upozornila na opakované predraženia pri samotnom zariaďovaní nemocnice. Ako uviedol portál sme.sk, nemocnica patrí pod ministerstvo vnútra. V čase súťaže, o ktorú sa Kočner zaujímal, bol ministrom Robert Kaliňák zo Smeru.

Zabezpečenie výhry

Križko bol za prvej vlády Roberta Fica od roku 2007 námestníkom vtedajšieho riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava Richarda Rašiho (Smer), ktorý sa neskôr stal ministrom zdravotníctva.

Výhru vo verejnej súťaži si chcel Kočner zabezpečiť aj tak, že cez Threemu napísal svojmu kamarátovi Norbertovi Bödörovi, aby sa zaňho prihovoril u ministra Kaliňáka. Bödör je rodina s niekdajším policajným prezidentom Tiborom Gašparom, ktorého do funkcie vymenoval Kaliňák.

Pochybný tender

Na tender na čistiace a hygienické potreby upozornila v pondelok Nadácia Zastavme korupciu na portáli sme.sk. Nemocnica uzatvorila začiatkom októbra tender za takmer 230-tisíc eur vrátane DPH, cez rovnakú zmluvu však objednala aj domáce spotrebiče, rôzny nábytok, kartotéky či dopravné služby.

Často išlo o presné výrobky konkrétnych značiek. Súťaž od vyhlásenia po výber víťaznej ponuky pritom podľa sme.sk trvala len niekoľko dní. Nemocnica o zákazke informovala 3. októbra a 9. októbra bol známy víťaz. Záujemcovia tak mali na prípravu svojich ponúk pre vyše 200-tisícový tender s vyše 140 položkami štyri pracovné dni.

Nadácia podáva v súvislosti s týmto tendrom podnet na Úrad pre verejné obstarávanie z dôvodu, že sa pod jednu súťaž nielenže zahrnulo priveľa rozličných činností, ale tender spomína opakovane konkrétne značky výrobkov, pričom na druhej strane pri niektorých výrobkoch absentuje jasný popis.