Nemocnica v Komárne prechádza na vianočný režim, v zariadení zostanú len pacienti vo vážnych stavoch

Nemocnica AGEL Komárno prechádza na vianočný režim. Podľa hovorkyne skupiny AGEL SK Martiny Pavlíkovej to znamená, že všetci pacienti, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, budú na sviatky prepustení do domáceho liečenia.

V nemocnici je aktuálne hospitalizovaných 124 pacientov, na sviatky v starostlivosti lekárov zostanú iba najťažšie stavy, teda pacienti, ktorých domáca liečba nebude možná.

Urgentná medicína a starostlivosť o covidových pacientov bude zabezpečená v nepretržitom režime, vykonávať sa budú aj urgentné operačné zákroky. Nemocnica upravila časy prevádzky mobilného odberového miesta a vakcinačného centra. Pandemická situácia sa postupne mierne zlepšuje, zdravotníci však podľa Pavlíkovej s napätím očakávajú, aké dopady bude mať nový variant koronavírusu omikron.

V komárňanskej nemocnici je aktuálne hospitalizovaných 31 pacientov s ochorením COVID-19, 25 z nich leží na štandardných kyslíkových lôžkach, šiesti sú pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Drvivá väčšina pacientov je podľa riaditeľa nemocnice Miroslava Jašku nezaočkovaných, na umelej pľúcnej ventilácii sú všetci nezaočkovaní.