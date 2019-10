Nemocnica v Komárne si pripísala prvenstvo v zdokonalenej laparoskopickej operácii

Inovatívnu techniku na operáciu pruhov v brušnej stene, ktorá sa zatiaľ na Slovensku nepoužila, úspešne previedli chirurgovia z Nemocnice Komárno, člena skupiny AGEL SK. Prví dvaja úspešne operovaní pacienti sú už doma a majú sa dobre.

Zdokonalená laparoskopická technika má zásadný prínos pre pacienta, a to v znížení bolestivosti po operačnom zákroku a vo veľmi rýchlom návrate do bežného života.

Naopak, pre operatéra je technicky náročnejšia než obvyklá laparoskopická operácia, uviedla hovorkyňa Agelu Martina Pavlíková.

Použili novú metódu

Laparoskopické operácie pruhov (prietrží) mnohí poznajú – ide o operáciu pomocou endoskopov, o tzv. miniinvazívnu chirurgiu.

Zdokonalená metóda tejto laparoskopickej operácie spočíva v použití tzv. eTEP technike – extended Totally Extraperitoneal ventral hernia repair.

„Je to inovatívna laparoskopická metóda riešenia prietrže brušnej steny. Princípom operácie je umiestnenie sieťky do anatomicky najvýhodnejšej vrstvy brušnej steny miniinvazívne, a to medzi brušné svaly a zadnú väzivovú vrstvu brušnej steny a pobrušnicu,“ vysvetlil operatér Eduard Csekes.

Využitím tohto prístupu sa dosiahne minimalizácia pooperačných bolestí a komplikácií v hojení rán či recidív pruhov. Pacienti profitujú aj z veľmi rýchlej rekonvalescencie a návratu do pracovnej činnosti a k fyzickej aktivite.