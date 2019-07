Nemocnica v Levoči volá ženy na mamografiu

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, sa snaží apelovať na ženy. Chce podchytiť čo najviac nádorových ochorení prsníka v počiatočnom štádiu a v bezpríznakovom období.

Za uplynulý celý rok 2018 sa na mamografickom pracovisku v levočskej nemocnici realizovalo 1 526 preventívnych a diagnostických vyšetrení. Z nich histologicky potvrdili 17 karcinómov prsníka. Osem z nich našli u bezpríznakových žien, ktoré pravidelne absolvujú každé dva roky preventívne mamografické vyšetrenia. Ostatných deväť žien prišlo na vyšetrenie s príznakmi ochorenia prsníkov, respektíve s hmatným tumorom v prsníku.

Každá druhá žena, ktorá mala dokázaný karcinóm prsníka, teda prišla na vyšetrenie bez ťažkostí v rámci preventívneho programu, zdôraznila hovorkyňa Agelu Alžbeta Sivá. Až následne u týchto pacientiek zistili nádor ešte v počiatočnom štádiu. To znamená dobré vyhliadky na vyliečenie.

Zo všetkých 17 karcinómov prsníka za minulý rok najmladšia pacientka v čase diagnózy dosiahla 34 rokov. Najstaršia mala 71 rokov a priemerný vek dosiahol 54 rokov.

Netreba čakať dlho

Pacientky sa v levočskej nemocnici objednávajú s pomocou call centra (telefóon číslo (053) 381 1000), ale aj osobne. „Mnohokrát po zvážení realizujeme vyšetrenie ihneď. Dlhší termín je iba v situácii, keď pacientka ešte nesplní dvojročný interval podľa preventívneho programu,“ uviedla primárka rádiodiagnostického oddelenia Elena Loumová.

Diagnostické mamografické vyšetrenia sa realizujú v akútnej situácii ihneď. Hneď po nich nasleduje ultrazvukové vyšetrenie.

V prípade potreby odberu tkaninovej vzorky na histologické vyšetrenie sa to zrealizuje do 48 hodín. Ak treba dlhšiu prípravu pre alergiu pacientky, je to 7 dní.

Používa sa aj ultrazvuk

Mamografia je röntgenové vyšetrenie prsníkov, ktoré sa vykonáva po štyridsiatom roku veku. Zdravotné poisťovne ho plne hradia každé dva roky.

Poskytuje podrobnejšie informácie o prsnej žľaze, v prípade nálezu o charaktere, lokalizácii či veľkosti nádoru.

Doplnkovou metódou, ktorú lekári využívajú, v prípade hutnej žľazy či nejednoznačného nálezu je ultrazvukové vyšetrenie. Je taktiež metódou voľby u mladých žien do 40 rokov, u tehotných a dojčiacich žien.

„Tieto zobrazovanie metódy sú základom v diagnostickom procese, avšak iba definitívne histologické vyšetrenie tkaniva pri biopsii môže potvrdiť diagnózu. Presná diagnostika karcinómu prsníka je kľúčová pri následnom rozhodovaní o ďalšej liečbe,“ doplnila Loumová.