Nemocnica v Šaci upraví počas sviatkov otváracie hodiny vakcinačného centra aj mobilného odberového miesta

Nemocnica Košice – Šaca upraví počas sviatkov otváracie hodiny vakcinačného centra na Poliklinike VA U. S. Steel a mobilného odberného miesta pred areálom nemocnice. Informovala o tom hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková.

„Vo vakcinačnom centre sa bude možné dať naposledy pred sviatkami zaočkovať v utorok 21. decembra, následne sa jeho prevádzka obnoví až 4. januára 2022, pričom od 10. januára 2022 nastáva zmena. Očkovať budeme záujemcov látkou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech až štyrikrát do týždňa, a to počas každého pracovného dňa, okrem stredy, v čase od 7:00 do 14:30,“ uviedla Pavliková.

Ag testovanie po Štedrom dni

Mobilné odberné miesto (MOM) PCR, ktoré sa nachádza pred areálom Nemocnice AGEL Košice – Šaca na Lúčnej 57, bude zatvorené počas sviatočných dní od 24. do 26. decembra, tiež na Nový rok a 6. januára 2022.

V prípade MOM Ag nebude možné otestovať sa na Štedrý deň 24. decembra. Nasledujúce dni 25. a 26. decembra bude otvorené od 7:00 do 11:00.

Radšej sa zaregistrujte

Zatvorené bude aj na Nový rok, otvorené potom následne bude 2. januára 2022 od 7:00 do 11:00 a 6. januára 2022 od 7:00 do 15:00.

„Prosíme záujemcov o antigénové testovanie, aby využili možnosť výberu konkrétneho termínu a času testovania registráciou na portáli korona.gov.sk. Registrácia vopred zjednoduší administratívny proces a urýchli vybavovanie klientov. O výsledku budú klienti informovaní formou SMS. Záujemcovia o PCR testovanie sa musia vopred objednať na www.agellab.sk alebo na portal.agel.sk,“ uviedol námestník LPS Maroš Varga.