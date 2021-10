Nemocnica v Snine má podporu okresov aj okolitých obcí, za jej zachovanie sa podpísalo viac ako 20-tisíc ľudí

Petíciu za zachovanie sninskej nemocnice ako regionálnej nemocnice podpísalo 23 168 ľudí. Podporili ju všetky obce okresu Snina, ale aj niektoré samosprávy zo susedných okresov Humenné a Medzilaborce.

Hárky s podpismi chce mesto Snina spolu s nemocnicou doručiť ministerstvu zdravotníctva ešte tento týždeň.

Nemocnica slúži desiatky rokov

Primátorka Sniny Daniela Galandová uviedla, že urobia všetko pre to, aby nemocnica ostala aj naďalej regionálnou a naďalej sa rozvíjala.

„Nemocnica v Snine bola vybudovaná pred viac ako 73 rokmi. Od svojho vzniku má vyrovnané hospodárenie a nevykazuje žiadne dlhy. Štát nemusel našu nemocnicu doteraz nikdy oddlžovať,“ zdôraznila Galandová. Podľa primátorky má nemocnica svoje opodstatnenie nielen pre veľkú spádovú oblasť okresu Snina, ale aj susedných okresov Medzilaborce a Humenné.

„Rovnako tak ako nemocnica v blízkosti schengenskej hranice a subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorým je pre ministerstvo obrany od roku 2006,“ dodala.

Bez adekvátnej zdravotnej starostlivosti

Ako upozornil konateľ Nemocnice Snina, s.r.o., Andrej Kulan, vyradením z regionálnej siete nemocníc by sa pre obyvateľov okresu znížila dostupnosť k zdravotnej starostlivosti.

„Obce Ubľanskej a Uličskej doliny sú od Sniny ako najbližšieho okresného mesta vzdialené 48 kilometrov, vzdialenosť od ďalšieho zdravotníckeho zariadenia v Humennom je ďalších 25 kilometrov. Vzhľadom na veľkú členitosť územia nie je možné, aby obyvatelia z takto vzdialených obcí mali zabezpečenú adekvátnu zdravotnú starostlivosť v prípade akútnej potreby,“ zdôraznil Kulan.

Dodal, že viac ako 5 000 obyvateľov okresu Snina by za ideálnych poveternostných podmienok nemalo dostupnú akútnu zdravotnú starostlivosť do 45 minút. Dvojnásobný počet ľudí by akútnu starostlivosť nedostal do štandardných 30 minút. Nemocnica je podľa neho plne materiálne aj personálne zabezpečená a poskytuje komplexné služby. „Nemocnica spĺňa všetky požiadavky v rámci programového profilu na zaradenie do druhej regionálnej úrovne,“ skonštatoval Kulan.

Najväčší zamestnávateľ v regióne

Nemocnica Snina má 324 zamestnancov a patrí medzi najväčších zamestnávateľov v regióne. Poskytuje zdravotnú starostlivosť na 175 lôžkach v odbornostiach anestéziológia a intenzívna medicína, vnútorné lekárstvo, chirurgia a traumatológia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria a neonatológia.

V odbore neurológia poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť a stacionár. Poskytuje aj ďalšiu ambulantnú špecializovanú starostlivosť, má aj pohotovostnú ambulanciu pre deti a dorast. Nemocnica aktuálne pracuje aj na zriadení vlastného neurologického oddelenia.