Nemocnica v Trnave zasiahla pri očkovaní proti COVID-19 a stopla registráciu náhradníkov

Fakultná nemocnica v Trnave má v zozname náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 zaregistrovaných už 2 800 ľudí. Ďalšiu registráciu náhradníkov pozastavila, pretože denne zavolá na očkovanie najviac piatim z nich. Do zoznamu sa mohli prihlásiť ľudia nad 65 rokov veku a ľudia zaradení do piatej fázy očkovania, teda s vážnymi ochoreniami.

Na očkovanie sa môžu cez www.korona.gov.sk naďalej registrovať ľudia z prvých troch fáz očkovacej stratégie. Do prvej patria predovšetkým zdravotníci, do druhej ľudia nad 85 rokov a do tretej ľudia nad 75 rokov.

Trnavská nemocnica očkuje v dvoch očkovacích centrách. Jedno je v budove psychiatrického oddelenia, druhé na prízemí pavilónu chirurgických disciplín. Fakultná nemocnica v Trnave začala s očkovaním 5. januára.