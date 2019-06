Nemocnice by sa mohli zbaviť dlhov do piatich rokov, tvrdí ministerstvo

od me

Ak nemocnice budú dodržiavať schválené ozdravné plány, do piatich rokov by mohli hospodáriť vyrovnane. Uviedlo to ministerstvo zdravotníctva v reakcii na minulotýždňovú kritiku Najvyššieho kontrolného úradu. Ten upozornil, že oddlžovanie nemocníc neprináša želaný efekt, keďže sa neriešia príčiny zadlžovania.

Ministerstvo však upozorňuje, že podmienkou je aj dostatok peňazí.

„Z dlhodobého hľadiska je reálne, aby nemocnice fungovali vo vyrovnanom hospodárení. Tento stav je však naviazaný aj na skutočnosť, aby zdravotné poisťovne uhrádzali reálne náklady, ktoré nemocnice na liečbu vynakladajú,“ zdôraznil rezort zdravotníctva.

Drahé výkony, veľké dlhy

Fakultné a univerzitné nemocnice sú podľa rezortu najväčšie zdravotnícke zariadenia. Pacientom poskytujú tú najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť. To však stojí aj peniaze.

“Pacienti z menších regionálnych nemocníc v ťažkých stavoch, častokrát v ohrození života, sú prevážaní práve do fakultných a univerzitných nemocníc, kde dostávajú komplexnú špičkovú zdravotnú starostlivosť. Z uvedeného teda vyplýva, že štátne fakultné a univerzitné nemocnice vykonávajú tie najdrahšie výkony,” upozorňuje rezort.

Dôsledok vidno na medziročnom vývoji záväzkov po lehote splatnosti v jednotlivých kategóriách. Najväčšie odchýlky, nárast alebo pokles zadlženosti, nastáva v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva – teda v univerzitných a fakultných nemocniciach.

Ako postupuje oddlžovanie

Proces oddlžovania je podľa ministerstva nastavený transparentne a efektívne s dôrazom na férovosť vynaložených prostriedkov. Doposiaľ boli oddlžené záväzky v objeme 395 mil. eur.

V prvej etape, ktorá sa skončila v júli 2018, bola oddlžovaná suma 339 mil. eur. Objem peňazí zahŕňa tak veriteľov nemocníc, ako aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby.

V druhej etape oddlženia je výsledná suma oddlžených pohľadávok z fixného diskontu vyše 402 tisíc eur a suma oddlžených pohľadávok z elektronickej aukcie je viac ako 54,7 mil. eur.

“V súlade s koncepciou oddlžovania pokračujú ďalšie kroky,” dodalo ministerstvo.