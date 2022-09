Nemocnice nemôžu prestať kúriť, odkazujú zdravotnícki odborári vláde a žiadajú viac peňazí

Na extrémny rast energií sa v budúcom roku musia pripraviť aj nemocnice a zariadenia sociálnych služieb. Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) preto očakáva, že vláda vyčlení pre rezort zdravotníctva v budúcom roku viac peňazí, ako pôvodne plánovala.

Vláda by mala neodkladne konať

SOZ ZaSS v tlačovej správe podotýka, že ministerstvo financií uvoľnilo 30 miliónov eur pre regionálne školstvo na kompenzáciu zvýšených cien energií. Upozorňuje, že rovnakú pomoc budú potrebovať aj zariadenia zdravotnej či sociálnej starostlivosti, pričom súčasný navrhovaný rozpočet s týmto nepočíta.

Dlh nemocníc sa podľa zdravotníckych odborov už teraz šplhá k 2 miliardám eur a pri neregulovanom zvýšení cien energií môže astronomicky narásť. Vláda by mala neodkladne konať.

„Očakávame, že ministerstvo financií zapracuje požiadavky rezortu zdravotníctva do rozpočtu na rok 2023. Je určite potrebné dať na mzdy, aby sa stabilizovali zdravotníci a aby zadlžené nemocnice nemali ešte väčšie problémy s platením faktúr za energie,“ vyzval predseda SOZ ZaSS Anton Szalay.

Znižovať teplotu v nemocniciach sa nedá

Ako ďalej uvádza SOZ ZaSS, ministerstvo zdravotníctva požaduje navýšiť platby za poistencov štátu z 1,37 % percenta na 1,9 %.

„To by mohlo priniesť viac peňazí do zdravotníctva. Len je otázka, či by toto navýšenie stačilo, pretože ceny energií idú vysoko a znižovať teplotu v nemocniciach nie je prípustné. Vyhláška stanovuje, aké teploty majú kde byť, nedá sa to len tak porušiť,“ dodal Szalay.

Potrebné sú ďalšie systémové opatrenia

SOZ ZaSS víta navýšenie platov zdravotníkov, ktoré v uplynulých dňoch schválila vláda. Upozorňuje však, že je potrebné prijať ďalšie systémové opatrenia.

„My sme radi, že sa nám podarilo presadiť vyššie platy nielen pre lekárov a sestry, ale pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Takisto sme veľmi radi, že sa nám podarilo presadiť prax pre všetky zdravotnícke profesie,“ komentovala podpredsedníčka SOZ ZaSS Daniela Pochybová.