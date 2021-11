Nemocnice obmedzujú bielu medicínu a na príkaz ministerstva poskytujú len urgentnú zdravotnú starostlivosť

Levočská nemocnica obmedzuje tzv. bielu medicínu a na základe príkazu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR bude poskytovať len urgentnú zdravotnú starostlivosť. Výnimku tvoria onkologickí pacienti a pacienti, ktorým sa poskytuje biologická liečba.

Príkaz ministerstva neobmedzí prevádzku vakcinačného centra. Nemocnica má aktuálne plne obsadenú kapacitu reprofilizovaných COVID lôžok.

Reprofilizované lôžka sú plne obsadené

Ako informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK, pod ktorú levočská nemocnica patrí, nemocnica dostala od MZ SR príkaz, na základe ktorého sa mení rozsah poskytovaných opatrení vykonávania hospodárskej mobilizácie.

„Na základe rozhodnutia MZ SR budeme v lôžkovej časti poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Toto rozhodnutie sa netýka pacientov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v súvislosti s liečbou onkologického ochorenia. Výnimkou sú taktiež pacienti, ktorým sa poskytuje biologická liečba. Toto rozhodnutie platí počas trvania mimoriadnej situácie,“ informoval riaditeľ levočskej nemocnice František Lešundák.

Na internom oddelení sa k štvrtku 25. novembra levočská nemocnica stará o 23 COVID pozitívnych pacientov, čo predstavuje presnú obsadenosť reprofilizovaných lôžok pre týchto pacientov.

„Ďalším ôsmim pacientom s ochorením COVID-19 je poskytovaná zdravotná starostlivosť na psychiatrickom oddelení. Celkovo má nemocnica 15 na nový koronavírus pozitívnych zamestnancov a traja sú v karanténe,“ dodala Pavlíková.

Vakcinácia pokračuje podľa plánu

Ministerský príkaz podľa nej neobmedzí prevádzku vakcinačného centra, ktoré je ešte vo štvrtok popoludní do 14:00 a v piatok 26. novembra od 13:00 do 15:45 otvorené pre neregistrovaných záujemcov o očkovanie. Na budúci týždeň budú očkovať v stredu 1. a vo štvrtok 2. decembra, pričom od 8:00 do 12:00 sa môžu dať zaočkovať záujemcovia registrovaní prostredníctvom korona.gov.sk.

V stredu od 12:30 do 14:00 sú termíny pre neregistrovaných a deti od 12 do 18 rokov veku, o deň neskôr v rovnakom čase sa očkuje bez registrácie. „Tým, ktorí sa chystajú na prvú dávku vakcíny a tí, ktorí dostali SMS s PIN kódom na tretiu dávku vakcíny, je odporúčaná registrácia prostredníctvom webu korona.gov.sk,“ doplnila Pavlíková.

Bielu medicínu obmedzuje aj nemocnica v Kežmarku

Na základe príkazu ministerstva mení rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie aj Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. V lôžkovej časti bude poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Výnimku tvoria onkologickí pacienti a pacienti, ktorým sa poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba. Informovala o tom hovorkyňa skupiny Agel.

„Na základe rozhodnutia MZ SR budeme v lôžkovej časti poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Toto rozhodnutie sa netýka pacientov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v súvislosti s liečbou onkologického ochorenia. Výnimkou sú taktiež pacienti, ktorým sa poskytuje biologická liečba alebo dialyzačná liečba. Na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny sú vyčlenené štyri lôžka s možnosťou napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu, čo je v našom prípade maximálny počet lôžok. Toto rozhodnutie platí počas trvania mimoriadnej situácie,“ informoval riaditeľ kežmarskej nemocnice František Lešundák.

Kežmarská nemocnica sa k dnešnému dňu stará celkovo o 25 pacientov s ochorením COVID-19. Traja potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie a jeden pacient potrebuje liečbu formou high flow. Deväť pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19 je hospitalizovaných na kyslíkových lôžkach oddelenia dlhodobo chorých, ktorého prevádzka sa tiež musela prispôsobiť aktuálnej situácii.

Fungovanie vakcinačného centra nebude z dôvodu príkazu Ministerstva zdravotníctva SR obmedzené. Naďalej platí, že posledný záujemca by mal prísť najneskôr 15 minút pred ukončením očkovania. Tým, ktorí sa chystajú na prvú dávku vakcíny a tretiu, podporunú dávku vakcíny, odporúčajú zaregistrovať sa prostredníctvom webu korona.gov.sk.

Pre onkologických pacientov sa nič nemení

Fakultná nemocnica AGEL Skalica sa tiež prispôsobila nariadeniu ministerstva a od štvrtka 25. novembra poskytuje len neodkladnú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Podľa Pavlíkovej to znamená úplné zastavenie plánovanej „bielej“ medicíny. Pre onkologických pacientov, biologickú liečbu a pacientov, ktorí navštevujú dialýzu, sa nič nemení.

Aktuálna pandemická situácia v skalickej nemocnici sa za posledné dni zhoršila, pribúdajú noví pacienti s COVID-19 a plne vyťažené sú aj lôžka s napojením na umelú pľúcnu ventiláciu. Všetci pacienti na umelej pľúcnej ventilácii sú nezaočkovaní, drvivá väčšina hospitalizovaných pacientov s COVID-19 tiež.

„V lôžkovej časti poskytujeme už len neodkladnú zdravotnú starostlivosť s výnimkou pacientov, ktorým sa poskytuje onkologická liečba, dialyzačná alebo biologická liečba,“ povedal námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Daniel Vidovič.

Pre pacientov s koronavírusom nemocnica vyčlenila maximálnu kapacitu lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou a poskytuje týmto pacientom adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná vo všetkých urgentných prípadoch aj necovidovým pacientom.