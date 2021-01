Nemocnice Svet zdravia sa zapoja do očkovania, stanú sa z nich distribučné centrá

Sieť nemocníc Svet zdravia sa v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva zapojila do národného očkovacieho plánu v boji proti ochoreniu COVID-19. Nemocnice museli pripraviť vakcinačné ambulancie a tímy.

V priebehu niekoľkých dní majú maximálne využiť dodané vakcíny a zaočkovať prihlásených zamestnancov. V štrnástich nemocniciach siete to v prvej vlne predstavuje vyše 2 800 ľudí, zaočkovaní by mali byť do soboty. Informoval o tom hovorca siete Tomáš Kráľ.

Nemocnice siete Svet zdravia, v ktorých sa spúšťa vakcinácia zdravotníkov proti ochoreniu COVID-19, sú v Michalovciach, Humennom, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Trebišove, Vranove nad Topľou, Svidníku, Košiciach, Rimavskej Sobote, Žiari nad Hronom, Topoľčanoch, Partizánskom, Galante a Dunajskej Strede.

Nemocnice v Michalovciach, Humennom a Rožňave sa súčasne technologicky pripravujú na budúcu funkciu distribučných vakcinačných centier. Do konca januára im majú byť z Dánska dodané špeciálne mraziace boxy, ktoré budú schopné skladovať vakcíny pri extrémnych mínusových teplotách, a to – 80 stupňov Celzia.