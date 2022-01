Nemocnice v Poprade a Starej Ľubovni hlásia stabilnú situáciu na COVID oddeleniach

Oddelenia pre COVID pacientov v nemocniciach v Poprade a v Starej Ľubovni sa zatiaľ nezapĺňajú. Situácia je tam stabilná už niekoľko týždňov. Popradská nemocnica má na COVID oddelení so špeciálnym režimom hospitalizovaných sedem pacientov, pričom jeden z nich potrebuje ventilačnú podporu s vysokým prietokom plynov, takzvanú high flow.

Ako ďalej informovala agentúru SITA hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda, na COVID oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny leží jeden pacient napojený na umelú pľúcnu ventiláciu.

Počas uplynulého víkendu na COVID urgentnom príjme v popradskej nemocnici ošetrili 12 ľudí. Za posledné tri dni podali monoklonálne protilátky štyrom pacientom.

Podobná situácia je v nemocnici v Starej Ľubovni. Na COVID oddelení majú sedem hospitalizovaných a dvoch na umelej pľúcnej ventilácii. „Drží sa to takto už niekoľko týždňov. Zrejme to ale do nástupu novej vlny neklesne na nulu,“ poznamenal pre SITA riaditeľ nemocnice Peter Bizovský.