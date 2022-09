Nemocnici v Brezne vzrástli faktúry za energie o viac ako 700-tisíc eur, z Plánu obnovy chcú vybudovať fotovoltické panely

Na kompenzáciu zvýšených nákladov za elektrickú energiu a zemný plyn by v breznianskej nemocnici potrebovali za súčasný rok sumu presahujúcu jeden milión eur.

Zavádzanie úsporných opatrení

Ako pre agentúru SITA ďalej uviedol zástupca riaditeľa spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. (NsP Brezno) Karol Vojtko, vzhľadom k takmer šesťnásobnému nárastu nákladov za energie oproti rovnakému obdobiu minulého roka má nemocnica doteraz na strane nákladov výnosmi nepokrytú sumu v stovkách tisíc eur. Vedenie nemocnice sa snaží zavádzať úsporné opatrenia, ktoré znížia spotrebu elektrickej energie.

„Čo sa týka prevádzky, všetky naše činnosti zatiaľ realizujeme bez akýchkoľvek obmedzení tak, aby sme našim pacientom poskytli všetku potrebnú starostlivosť. Avšak energetická kríza sa nám premieta do negatívneho hospodárskeho výsledku a do omeškania pri úhrade našich záväzkov,“ popisuje situáciu v nemocnici zástupca riaditeľa s tým, že za prvých osem mesiacov tohto roka mali za zemný plyn a elektrickú energiu fakturované od dodávateľov takmer 846-tisíc eur, pričom v rovnakom období minulého roka to bolo len niečo viac ako 144-tisíc eur. Náklady na energie tak breznianskej nemocnici vzrástli 5,9-násobne.