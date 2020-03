Nemocniciam chýbajú ochranné pomôcky, materiál aj ľudia. Pomáhajú firmy aj jednotlivci

Pandémiu takéhoto rozsahu si naše zdravotníctvo nepamätá. Aj bez nej to vo väčšine našich nemocníc nevyzerá ideálne a dodatočný nápor prináša ešte väčší tlak.

Jednotlivci aj firmy sa však zmobilizovali a pomáhajú, ako sa dá, bez ohľadu na to, že pre nikoho teraz nepanujú dobré časy.

Najväčší nedostatok nemocnice pociťujú v oblasti ochranných pomôcok. Práve v tejto oblasti pomáha iniciatíva Kto pomôže Slovensku.

Pomocou verejnej zbierky dodáva do nemocníc a zariadení sociálnej starostlivosti rúška aj ochranné rukavice.

Ešte špecifickejšie to zobrala iniciatíva Pomôž nemocnici. Prostredníctvom 3D tlače vyrábajú ochranné tvárové štíty. Pomôcť sa dá finančne a zapojiť sa môžu aj majitelia 3D tlačiarní.

Ide aj o ďalší materiál

Vo väčšej miere sa však spotrebúva aj materiál, ktorý človeku hneď nepríde na um. Napríklad papierové utierky či toaletný papier.

Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku v tomto pomohla spoločnosť ECO-INVESTMENT a.s. Vojenskej nemocnici venovala 32 paliet takéhoto materiálu.

„Dodávky papierovej hygieny odosielame do nemocníc nie len na Slovensku, ale aj do slovinského Mariboru,“ povedal prezident a predseda predstavenstva ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.

Z univerzity do nemocnice

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach zapožičala Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice prístrojové vybavenie na prácu v laboratóriu pri diagnostike nového koronavírusu.

Od minulého týždňa pomáhajú pri práci s odobratými vzorkami aj dva laminárne boxy z LF zakúpené pôvodne pre vedecké účely. Tieto zariadenia umožňujú prácu s infekčnými vzorkami bez rizika kontaminácie.

Chránia vzorky pred kontamináciou mechanickými časticami a mikroorganizmami zo vzduchu a zároveň prispievajú k ochrane laboratórnych pracovníkov vyšetrujúcich odobratý biologický materiál pred možnou infekciou.

Prístroje aj ľudia

Okrem prístrojového vybavenia a personálnej pomoci pre UNLP koordinuje vedenie fakulty aj dobrovoľnícku činnosť študentov pre rôzne zdravotnícke zariadenia.

Lekárska fakulta UPJŠ podobným spôsobom vypomáha aj Regionálnemu ústavu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorému Ústav epidemiológie LF UPJŠ zapožičal svoje prístrojové vybavenie a taktiež pracovníkov ústavu na vyšetrovanie vzoriek na prítomnosť nového koronavírusu.