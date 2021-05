Ruská vakcína Sputnik V by sa mala zaradiť do vakcinačného programu začiatkom júna. Predpokladá to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Ako uviedol, Slovensko má s ruskou stranou definitívne podpísané súhlasné stanovisko na jej používanie. „Zaplatením patričnej sumy sa vakcíny stanú naším majetkom,“ povedal.