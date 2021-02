Nespite príliš dlho. Ranné vstávanie má pozitívny vplyv na viaceré oblasti života

Spánok je pre človeka bezpochyby veľmi dôležitý. Niektorí ho potrebujú na normálne fungovanie počas dňa viac, iným stačí pospať si len pár hodín.

Odborníci sa už dlho snažia zistiť, čo všetko ovplyvňuje spánok, čo vplýva na jeho kvalitu a aká by mala byť ideálna dĺžka spánku.

Chronotypy

Predchádzajúce štúdie preukázali, že niektorí z nás nemajú problém s ranným vstávaním. Takýto jedinci majú určité odlišnosti v mozgu, vďaka ktorým sa cítia čerstvo a šťastne, keď sa prebudia skoro ráno. Iným zase pomôže tréning, či silná káva.

Nová štúdia odhalila, že chronotypy, teda akési vnútorné biologické hodiny, majú oveľa väčší dopad na život človeka. Okrem iného vplývajú aj na pracovný výkon. Ranné vtáčatá pritom víťazia nad nenapraviteľnými spáčmi.

Skúmali tisíce ľudí

S cieľom zistiť, ako chronotypy vplývajú na život človeka, fínski vedci analyzovali skupinu ľudí, ktorí sa zapojili do rozsiahlej štúdie.

Zameriava sa na život ľudí narodených v roku 1966. Zapojilo sa do nej cez 12-tisíc respondentov, pričom podiel mužov a žien je približne rovnaký. Po dosiahnutí 46. roku života sa všetkých spýtali na rôzne aspekty ich života, vrátane celkového zdravia či spánkových a pracovných návykov.

Výsledky zverejnili v žurnále Occupational and Environmental Medicine.

Tri skupiny

Na základe týchto dát ich rozdelili do troch skupín: R-typ (ranný typ), V-typ (večerný typ) alebo zmiešaný typ.

Spomedzi mužov parilo 46 % do R-typu, 44 % do zmiešanému typu a len 10% do večerného typu. Rovnaká typová postupnosť bola aj u žien, a to konkrétne zhodne po 44% pre ranné aj zmiešané typy a zvyšných 12 percent patrí do večernej kategórie.

Nočné sovy sú na tom v porovnaní s rannými vtáčatami horšie v rôznych oblastiach života. Majú menej spánku, majú väčšie riziko, že sa nezosobášia, nenájdu si zamestnanie, a to aj po zohľadnení iných premenných.

Večerné typy majú tiež chabejšie zdravie a slabší pracovný výkon.

Zohľadnenie v živote

Výskumníci odporúčajú, aby sa pri plánovaní pracovných rozvrhov brali do úvahy jednotlivé typy ľudí. Môže to prispieť k väčšej pracovnej výkonnosti a lepšiemu zdravotnému stavu zamestnancov.

Odhaliť presnú genetiku chronotypov je veľmi náročné. Štúdie prinášajú nové poznatky o rôznych genetických variantoch, ktoré prispievajú k tomu, či je človek ranné vtáča alebo si rád pospí.

Chronotypy sa považujú za dedičné. Znamená to, že ak vaši rodičia majú radi ranné slnko, pravdepodobne budete mať, okrem iného, dobré pracovné výkony.