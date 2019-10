Neurologické oddelenie v Prešove získalo prestížne ocenenie Eso Angels Awards

Neurologické oddelenie Fakultnej nemocnice J.A. Reimana v Prešove získalo prestížne medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards od Angels iniciatívy. Udeľované je na základe hodnotenia starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP). Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa prešovskej nemocnice Renáta Cenková, na následky CMP každých 30 minút jeden pacient zomrie alebo zostane trvalo poškodeným Terapeutický výsledok je možné ovplyvniť len v akútnej fáze, a to podaním intravenóznej trombolýzy.

CMP postihuje častejšie mužov

„Neurologické oddelenie nemocnice dosahuje v tomto parametri vynikajúce výsledky,“ uviedla Cenková s tým, že o tom svedčí zlaté aj platinové ocenenie, ktoré nemocnica v rámci udeľovania ESO Angels Awards od Angels iniciatívy získala.

CMP je závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením alebo krvácaním do mozgu. „Kým v roku 2017 sme s CMP hospitalizovali 472 pacientov, z toho u 44 bola podaná intravenózna trombolýza a priemerný čas od príchodu do nemocnice k podaniu trombolýzy bol 58 minút, v roku 2018 to bolo 468 pacientov, z toho intravenózna trombolýza bola podaná až u 69 pacientov a priemerný čas od príchodu do nemocnice k podaniu trombolýzy sa výrazne skrátil na 28 minút. K začiatku septembra za tento rok zatiaľ evidujeme už 60 podaných trombolýz,“ skonštatovala primárka neurológie Anna Cvengrošová.

Hoci CMP postihuje väčšinou starších ľudí, ktorí už majú iné chronické ochorenie, týka sa však aj mladých. V minulom roku na Slovensku utrpelo mozgovú mŕtvicu 352 ľudí vo veku 20 – 44 rokov, čo je o 66 viac ako v roku 2016. Počty však rastú vo všetkých vekových kategóriách. CMP postihuje častejšie mužov ako ženy, a to takmer v každej vekovej skupine. Kým od vekovej kategórie 45 – 54 rokov až po 75 – 79 rokov sa v registri CMP eviduje dvojnásobne viac mužov ako žien, od veku 80 rokov sa rozdiel medzi oboma pohlaviami minimalizuje.

Trombolýza a trombektómia zlepšia kvalitu života

Vo vekovej skupine nad 85 rokov ženy prevyšujú mužov. „Vďaka liečbe, zlepšovaniu úrovne zdravotnej starostlivosti ako aj efektivite cielenej liečby sa postupne znižuje podiel úmrtí pacientov do jedného roka od vzniku CMP. Na našom pracovisku podávame v indikovaných prípadoch intravenóznu trombolýzu. Zjednodušene povedané, liečivo podané do žily dokáže rozpustiť krvnú zrazeninu, ktorá upchala vnútromozgovú tepnu,“ uviedol lekár oddelenia neurológie Vít Orlický. Dodal, že CMP sa dá liečiť aj pomocou mechanickej trombektómie, kedy sa krvná zrazenia mechanicky vyberie z cievy katetrizačným prístupom, teda zvnútra cievy. „Trombolýza a trombektómia dokážu, v porovnaní s obdobím keď táto liečba neexistovala, zlepšiť kvalitu života. Dokonca sa zvýšil počet pacientov, ktorí sa vrátia do pracovného života,“ dodal Orlický.

Iniciatíva Angels vznikla a funguje pod záštitou ESO (European Stroke Organisation), je rozšírená po celom svete v 96 krajinách s viac než 3 300 spolupracujúcimi nemocnicami. Na Slovensku je zapojených zo 43 iktových centier už 37, pričom toto číslo narastá. Najväčšou snahou Angels Iniciatívy na Slovensku je neustále znižovanie času do podania trombolytickej liečby, zvyšovanie percent rekanalizácií a tiež štandardizácia postupov.