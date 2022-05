Milióny eur z dane od Slovnaftu mohli pomôcť zdravotníctvu, nezobrať ich je podľa Matoviča hriechom

aktualizované 26. mája 9:42

Z prerozdelenia dodatočných zdrojov zo zdanenia ruskej ropy mohlo profitovať aj zdravotníctvo. Na štvrtkovej konferencii Vizionári v zdravotníctve 2022 to povedal podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Veľká čierna diera

Trucovitosť jedného koaličného partnera podľa ministra tomu bráni. „Nezobrať si 300 miliónov zo Slovnaftu je bohapustým hriechom,“ zopakoval Matovič.

Zdravotníctvo je podľa neho naďalej jedna veľká čierna diera, kde sa veľa peňazí stráca. „Zdravotníctvo je tehotné pre reformy,“ povedal.

Vtiahnutie pacienta do deja

Pracujúci v zdravotníctve nie sú podľa ministra odmeňovaní podľa výkonu. Odmeňovanie je rovnostárske, v zdravotníctve by mal byť aj tento prvok motivácie pre lepších. Okrem toho zdôraznil potrebu dostať do obehu aj inovatívne lieky.

„Osobne by som bol za to vtiahnuť pacienta do deja, pacienti by mohli hodnotiť napríklad prístup lekára alebo zdravotnej sestry,“ vyjadril sa minister s tým, že výsledkom by mohol byť rating poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. „Určite nechcem ísť americkou cestou, kde je mnoho ľudí bez poistenia,“ povedal a vyzval na vizionárske myslenie v systéme zdravotníctva.