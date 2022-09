Nie je čas na krízu lekárov, vyhlásil Heger a vyzval ich na prehodnotenie svojich výpovedí (video)

Premiér Eduard Heger vyzval lekárov, aby prehodnotili svoje odhodlanie podať výpovede. Slovensko postihli všetky možné krízy a nie je čas aj na krízu, ktorú by spôsobili lekári svojimi výpoveďami.

Na tlačovom brífingu po stredajšom rokovaní vlády premiér povedal, aby si lekári porovnali, čo pre nich robí táto vláda s tým, čo pre nich urobili predchádzajúce vlády.

Po tom, čo vláda schválila návrh na zvýšenie platov 25 zdravotníckym profesiám, premiér zdôraznil, že okrem investícií do ľudí vláda vyčlenila financie na rekonštrukciu nemocníc a výstavbu nových nemocníc.

„Chcem z tohto miesta vyzvať lekárov, aby prehodnotili svoje výpovede,“ povedal Heger a dodal, že by to lekári mali urobiť o to viac, keď je tu vláda, ktorá investuje do zdravotníctva v čase kríz a nedostatku.

Upozornil, že v rokoch 2016 až 2019 vládam natekali miliardové nadpríjmy do rozpočtu, napriek tomu vtedajšie vlády pre lekárov nič neurobili. Heger opakovane vyzval lekárov, aby zostali v službe ľuďom v zdravotníctve s tým, že to ocenia aj pacienti.